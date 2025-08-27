به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (چهارشنبه پنجم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم ملی جوانان ایران با شکست آرژانتین به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم ششمین دیدار تیم ملی ایران در قهرمانی جهان با پیروزی ایران مقابل آرژانتین همراه بود. پیش بینی بازی بسیار سختی برای این دیدار داشتیم زیرا آرژانتین همیشه از جمله تیم‌های با تکنیک جهان است.

غلامرضا مؤمنی مقدم با بیان این‌که والیبال آرژانتین از نظر فنی همیشه مثال زدنی است، گفت: در مسابقه با آرژانتین سعی کردیم توپ‌های اول این تیم را خنثی کنیم و با دفاع مناسب و پاس روی تور بر بازی مسلط شویم. در ست اول این مسابقه هم به دلیل نزدن سرویس خوب نتیجه را واگذار کردیم و در این ست آرژانتین در حمله بهتر از ایران کار کرد.

وی تصریح کرد: در مجموع در این مسابقه اشتباهاتی داشتیم و در این رده سنی طبیعی است و بازیکنان باید اشتباه کنند تا برای حضور در تیم ملی بزرگسالان پخته و باتجربه شوند.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان تاکید کرد: ارائه چهره یک تیم باشخصیت هدف نخست والیبال ایران در این مسابقات است و دوم اینکه نتیجه خوب بگیریم تا باعث شادی دل مردم ایران شویم. در بازی بعدی به مصاف برنده دیدار ژاپن و چین می‌رویم تا با شکست این تیم به جمع چهار تیم برتر مسابقات برسیم.

وی ادامه داد: فردا روز استراحت تیم‌ها است و تیم ایران تا مسابقه مرحله یک چهارم نهایی دو جلسه آنالیز، یک جلسه تمرین توپی و یک جلسه تمرین وزنه خواهد داشت و امیدوارم همچنان عملکرد موفقی در این مسابقات داشته باشیم.