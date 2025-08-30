کارنامه کنکور سراسری ۱۴۰۴ منتشر شد؛ آغاز انتخاب رشته از ۱۱ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در اردیبهشت ماه و نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۴ در تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور امروز ۸ شهریورماه در نشست خبری اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ گفت: نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مردادماه اعلام شده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

معاون وزیر علوم یادآور شد: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ امروز ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان بندی انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ تاکید کرد: دفترچه انتخاب رشته فردا یکشنبه ۹ شهریور منتشر می شود و برنامه ریزی شده است زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای ۱۱ تا ۱۵ شهریور انجام می شود.

به گزارش مهر، تعداد ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و تعداد ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که با توجه به اینکه برخی داوطلبان در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مرحله انتخاب رشته شرکت کنند.

بسته‌های جامع انتخاب رشته در سازمان سنجش تهیه شده است. نرم‌افزار انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه انتخاب رشته و موشن گرافی‌های مرتبط با انتخاب رشته تهیه شده است. همچنین امسال فراتر از سایر برنامه‌ها، متخصصان سازمان سنجش برنامه‌ها و بخش‌هایی را برای راهنمایی انتخاب رشته داوطلبان ضبط و پخش خواهند کرد.

ادامه دارد...