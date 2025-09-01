به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار مرحله گروهی تورنمنت کافا از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه (۱۰ شهریور) در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان به مصاف تیم هند رفت که این بازی با برتری ۳ بر صفر شاگردان قلعه نویی به پایان رسید. امیرحسین حسین زاده (۵۹)، علی علیپور (۸۹) و مهدی طارمی (۶+۹۰) برای ایران گل زدند.

امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد از این بازی گفت: قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم باید درباره اشتباه خودم صحبت کنم که اعتراف کنم باید با برنامه بهتری وارد این مسابقات می شدیم. فاصله زمانی بازی های ما کم است و این کار را سخت می کند.

وی ادامه داد: بازیکن داریم که در ۱۰ روز ۳ بازی انجام داده است. برای حضور در این تورنمنت ۱۸ تغییر داشتیم و سپس وارد شدیم. ما باید حداقل ۵ جلسه تمرین می کردیم و سپس وارد مسابقات می شدیم. این اشتباه من است. بعضی از بازیکنان من دو سه پرواز داشتند تا به تاجیکستان برسند. این ضعف من است و به آن اعتراف می کنم.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: هند با دفاع چند لایه ۹ تا ۱۰ نفره در زمین خودش حضور داشت. در نیمه دوم هم مقداری شناخت بیشتر نسبت به تیم خوب هند پیدا کردیم و به گل رسیدیم. معمولا چنین مدل بازی هایی سخت تر است. از تمام بازیکنانم تشکر می کنم. با این که خسته بودند اما خیلی بهتر از بازی قبل بودند. باز هم اعتراف می کنم من اشتباه کردم.