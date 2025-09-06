به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بینالمللی بدمینتون با عنوان «جام کاسپین دریای خزر» در منطقه آزاد بندرانزلی در حال برگزاری است. این مسابقات با حضور ۶ کشور اتریش، اندونزی، امارات متحده عربی، قزاقستان، آذربایجان و ایران در تقویم ورزش کشور جای گرفته و قرار است فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندی ورزشکاران بدمینتون ایران در سطوح مختلف سنی باشد.
اهمیت این رویداد تنها به میزبانی ایران و حضور چند کشور خارجی محدود نمیشود بلکه از آن جهت قابل توجه است که میتواند سکوی پرتابی برای بازیکنان جوان و بزرگسال کشورمان در مسیر کسب تجربههای بینالمللی باشد. در شرایطی که بدمینتون ایران به دنبال افزایش سهمیه و حضور پررنگتر در عرصههای قارهای و جهانی است شاید جام کاسپین بتواند بهعنوان یک میدان آزمایشی جدی برای سنجش سطح آمادگی ملیپوشان عمل کند.
با توجه به حضور کشورهای حاشیه دریای خزر در کنار میهمانانی از اروپا و آسیا، سطح رقابتها از تنوع و کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود. بازیکنان ایرانی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش بانوان و آقایان به میدان میروند و پیشبینی میشود بیش از ۲۰ ورزشکار کشورمان در این آوردگاه بینالمللی حاضر باشند.
سیمین مهدوی سرمربی تیم ملی بدمینتون زنان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت این تیم در مسابقات بینالمللی بدمینتون «جام خزر» اظهار داشت: این رقابتها از ۱۲ شهریور در بندرانزلی آغاز شد. در بخش بانوان علاوه بر ایران نمایندگانی از کشورهای آذربایجان، اندونزی و قزاقستان نیز حضور دارند. خوشبختانه تیم ایران در شرایط خوبی قرار دارد. ما در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان تیم دادیم و در مجموع ۲۹ ورزشکار ایرانی در این رویداد شرکت کردند.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا میزبانی چنین رویدادی با وجود استقبال محدود ضروری است آیا بهتر نبود هزینهها صرف اعزام ملیپوشان به تورنمنتهای خارجی شود؟»، گفت: با توجه به افزایش شدید نرخ دلار اعزام بازیکنان به مسابقات برونمرزی بسیار دشوار شده است. اگر فدراسیون بخواهد اعزامی هم داشته باشد با این شرایط نهایتاً امکان اعزام یک یا دو بازیکن فراهم میشود و این یعنی سرمایهگذاری تنها روی تعداد محدودی از ورزشکاران؛ اما در همین مسابقات جام خزر که دارای امتیاز رنکینگ جهانی است ۲۹ بازیکن ایرانی فرصت حضور پیدا میکنند. متأسفانه به دلیل اعزامهای اندک وضعیت هیچیک از ملیپوشان ما در رنکینگ جهانی مطلوب نیست. به همین دلیل معتقدم همین رقابتهای جام خزر میتواند هم در زمینه کسب تجربه و هم ارتقای جایگاه بازیکنان ایران در ردهبندی جهانی بسیار مؤثر باشد.
سرمربی تیم ملی درباره برنامههای آینده نیز توضیح داد: پس از جام خزر رقابتهای بازیهای آسیایی جوانان را در پیش داریم که زهرا رباطی به همراه مربی خود در آن شرکت خواهد کرد. همچنین فدراسیون وعدههایی درباره اعزام ملیپوشان به مسابقات خارجی داده اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. علاوه بر این طبق روال هر سال مسابقات بینالمللی جام فجر را نیز خواهیم داشت و تلاش میکنیم تیمی آماده برای حضور در آن روانه میدان کنیم.
مهدوی در پایان درباره احتمال حذف بدمینتون از فهرست رشتههای اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا گفت: تاکنون هیچ اطلاعیه قطعی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است. با این حال هدف ما این است که حتماً دو نماینده در این رویداد مهم آسیایی داشته باشیم. حضور ایران برای کنفدراسیون آسیا و حتی فدراسیون جهانی اهمیت دارد و قطعاً شرکت در این بازیها به اعتبار بدمینتون ایران کمک میکند. واقعیت این است که در بازیهای آسیایی شانس مدالآوری نداریم اما علاقهمندیم که اعزام صورت گیرد تا جایگاه بدمینتون کشور تثبیت شود.
