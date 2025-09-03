  1. استانها
بانوی اسکیت اصفهان در جمع جوانان برتر استان

اصفهان- ترانه احمدی اسکیت‌باز مستعد و آینده‌دار اصفهانی، به عنوان یکی از جوانان برتر سال استان اصفهان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترانه احمدی اسکیت‌باز مستعد و آینده‌دار اصفهانی شامگاه سه‌شنبه در آئین تجلیل از جوانان برتر که با حضور بطحائی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در استانداری اصفهان برگزار شد، به عنوان یکی از جوانان برتر سال استان اصفهان برگزیده شد.

این انتخاب نه تنها نشان‌دهنده استعداد و پشتکار مثال‌زدنی این ورزشکار در عرصه اسکیت است بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای تمامی ورزشکاران جوان استان خواهد بود.

ترانه احمدی با درخشش‌های پی‌درپی و کسب موفقیت‌های چشمگیر در مسابقات اسکیت، بارها پرچم افتخار اصفهان و ایران را به اهتزاز درآورده است.

وی با تمرینات سخت و اراده‌ای پولادین توانسته در مسیر قهرمانی گام بردارد و نام خود را در فهرست افتخارات ورزش استان ثبت کند.

