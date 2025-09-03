به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که معترضان در اراضی اشغالی در اطراف خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آتش روشن کردند.

اعتراضات در اراضی اشغالی از چندین روز قبل برای اعمال فشار علیه مقامات این رژیم با هدف دستیابی به توافق با جنبش حماس و آزادی اسرای صهیونیست شدت گرفته است.

روز گذشته نیز معترضان با بستن برخی مسیرها و خیابان‌ها خواسته‌های خود را فریاد زدند.

علاوه بر ساکنان اراضی اشغالی، مسئولان سابق در رژیم صهیونیستی و همچنین جریان معارض در این رژیم نیز خواهان توقف جنگ در غزه و آزادی اسرا هستند.