خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: امروز مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی چین علیه ژاپن در جنگ جنگ جهانی دوم در میدان «تیان آنمن» در پکن، پایتخت چین، برگزار شد. به دعوت شی جینپینگ رئیس جمهور خلق چین، سران بیش از ۲۶ کشور خارجی در این مراسم گرامیداشت حضور یافتند. به دعوت دولت چین، تعدادی از رؤسای مجالس، معاونان نخست وزیر، نمایندگان عالیرتبه، مسئولان سازمانهای بینالمللی و شخصیتهای سابق سیاسی نیز در مراسم گرامیداشت حضور پیدا کردند. علاوه بر این، سفیران، وابستگان نظامی و نمایندگان سازمانهای بینالمللی مقیم چین و همچنین ۵۰ دوست یا نماینده بازماندگان جنگ از ۱۴ کشور از جمله روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا نیز دعوت شده بودند.
پرده برداری از موشک هستهای قاره پیما
نمونههای جدیدی از تانکها و خودروهای زرهی رزمی از نوع تایپ ۱۰۰ نیز در این مراسم شرکت داده شدند. همچنین برای نخستین بار از موشک دانگ فنگ ۵ سی که یک موشک راهبردی هستهای قاره پیما بوده و برد آن سراسر کره زمین را پوشش میدهد رونمایی شد.
بسیاری از تجهیزاتی که در این رژه به نمایش درآمدند برای نخستین بار رونمایی شدند.
قاتل ناوهای هواپیمابر به صحنه آمد
نووستی گزارش داد که در این مراسم از موشکهای مافوق صوت از جمله موشک بالستیک YJ-21 که نام قاتل ناوهای هواپیما بر به آن داده شده رونمایی شد.
تلویزیون چین نیز گزارش داد که شش نوع جدید از موشکهای پدافند هوایی از جمله HQ-19، HQ-12 و HQ-29 در این رژه نظامی در کنار پهپادهای جدید رونمایی شدند.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در این مراسم تاکید کرد: کشورهای جهان میتوانند امنیت مشترک را تضمین کرده و مانع تکرار فجایع تاریخی از طریق حمایت کردن از یکدیگر شوند.
عبور تجهیزات سنگین نظامی چینی در میدان تیان آن من
تانک ۹۹А یکی از تانکهای مدرن چین به شمار میرود که قدرت آتش و مانور آن ارتقا پیدا کرده است.
خودروی جنگی بر روی پلتفرم «شوانگ لیپو» (LZ17) یک خودروی پشتیبانی بر روی شاسی یکپارچه است که به یک پهپاد شناسایی مجهز شده است.
بازدید از رژه بزرگ چین توسط مقامات روسیه و کره شمالی
ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و کیم جونگ اون رؤسای جمهور روسیه، چین و کره شمالی از رژه نظامی پکن بازدید به عمل آوردند.
قدرت نمایی ستون توپخانهای ارتش چین
اسپوتنیک گزارش داد که سامانه راکتانداز چندگانه PCH-191 MLRS دوربرد (پرتابههای ۳۷۰ میلیمتری) (LZ45*) و موشکهای بالستیک تاکتیکی-عملیاتی PCH-191 MLRS دوربرد (LZ45*) نیز در این رژه به نمایش درآمدند.
این مجموعه امکان بارگیری سریع محمولهها با انواع مهمات را فراهم میکند: راکتهای ۳۷۰ میلیمتری برای هدف قرار دادن موارد منطقهای در فواصل دور.
موشکهای بالستیک (معمولاً کالیبر ۷۵۰ میلیمتر) برای هدف قرار دادن دقیق اهداف نقطهای استراتژیک با برد چند صد کیلومتر.
در این مراسم از جدیدترین جنگندههای چینی از نوع J-15DH،J-15DT و J-35 نیز رونمایی شد.
همچنین تصاویری از حضور رئیس جمهور کشورمان و دخترشان بهعنوان مهمانان ویژه در مراسم رژه بزرگ چین منتشر شده است.
