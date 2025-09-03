  1. بین الملل
ضربه های مهلک قسام با موشک یاسین ۱۰۵ و خمپاره به اشغالگران

مبارزان مقاومت فلسطین ضربه های مهلک دیگری به نظامیان اشغالگر در غزه وارد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مبارزان مقاومت فلسطین ضربه های مهلک دیگری به نظامیان اشغالگر در غزه وارد کردند.

گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در جنوب محله الزیتون در شهر غزه با خمپاره درهم کوبیده است.

همچنین قسام اعلام کرد که یک بولدوزر ارتش اشغالگر را از نوع دی۹ با موشک یاسین ۱۰۵ در اطراف مسجد صلاح الدین در همین محله هدف قرار داده است.

گفتنی است که دقایقی قبل نیز کتائب المجاهدین در بیانیه ای اعلام کرد: مبارزان ما مرکز تجمع نظامیان صهیونیستی را در البرعصی در جنوب محله الزیتون با خمپاره ۶۰ میلی متری هدف قرار دادند و تلفات قطعی به نظامیان دشمن وارد کردند.

