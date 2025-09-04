کاراته کاهای ایران رقبای خود در مسابقات قهرمانی آسیا را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات کاراته رده های سنی آسیا در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران و پسران از صبح فردا با حضور ۵۱۶ کاراته کا از ۳۰ کشور در شهر «شائوگوان» چین آغاز می‌شود.

تیم ملی کاراته ایران با ۴۳ کاراته کا بیشترین نمانیده را در این مسابقات دارد. مراسم قرعه کشی این مسابقات ساعاتی قبل برگزار شد و بر اساس آن نمایندگان کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته رقبای خود را شناختند.

در بخش دختران و در رده سنی نوجوانان:



در وزن ۴۷- کیلوگرم، آوا فرمانی با یاماموتو از ژاپن

در وزن ۵۴- کیلوگرم، ستایش قانعی فرد دور اول استراحت سپس با برنده قزاقستان و چین تایپه

در وزن ۶۱- کیلوگرم، دینا کریمی با کاریکومی از ژاپن

در وزن ۶۱+ کیلوگرم، ستایش افشار با نورلان از قزاقستان



در رده سنی جوانان:

در وزن ۴۸- کیلوگرم، غزل فتحی دور اول استراحت سپس با برنده سنگاپور و هند

در وزن ۵۳- کیلوگرم، زهرا رضازاده دور اول استراحت سپس با برنده ژاپن و قزاقستان

در وزن ۵۹- کیلوگرم، نگین کرمی با کوئو از چین تایپه

در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهسان خدارحمی با ناتال چنگو از قزاقستان

در وزن ۶۶+ کیلوگرم، حسنا صالحی زاده با کاتااوکا از ژاپن



در رده سنی زیر ۲۱ سال (امید):

در وزن ۵۰- کیلوگرم، یلدا نقی بیرانوند دور اول استراحت سپس با برنده نپال و چین

در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی دور اول استراحت سپس با برنده یمن و ماکائو

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با ساواکی از ژاپن

در وزن ۶۸- کیلوگرم، هانا حسین پور با ساگین بک از قزاقستان

در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حنانه صالحی دور اول استراحت سپس با برنده مالزی و هند



در کاتا انفرادی نوجوانان: دینا صفری با گوئین از ویتنام

در کاتا انفرادی جوانان: فرنگیس صالحی با افندی محمد از مالزی

در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال: ساجده جهانشاهی با ساتوکی از ژاپن

در کاتای تیمی: دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر با تیم ژاپن



در بخش پسران، در رده سنی نوجوانان:

در وزن ۵۲- کیلوگرم، محمدرضا احمدی ناجی با لیائو از چین

در وزن ۵۷- کیلوگرم، کیارش نوزاد رودپشتی دور اول استراحت سپس با برنده چین و ازبکستان

در وزن ۶۳- کیلوگرم، عرشیا معلمی ملکی با واردا از فلسطین

در وزن ۷۰- کیلوگرم، فریار بهادری با آناموخامدوف از ازبکستان

در وزن ۷۰+ کیلوگرم، حسام صیدی با سریکبای از قزاقستان

در رده سنی جوانان:

در وزن ۵۵- کیلوگرم، بنیامین صحاف با شریستا از نپال

در وزن ۶۱- کیلوگرم، محمد عبدالهی با سادولیایف از ازبکستان

در وزن ۶۸- کیلوگرم، آریا یوسفی با المالکی از عربستان

در وزن ۷۶- کیلوگرم، امیرمحمد نیک پی با یو جی از چین

در وزن ۷۶+ کیلوگرم، میعاد شافعی زیردهی با شیمومورا از ژاپن

در رده سنی زیر ۲۱ سال:

در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل با موسیری از عربستان

در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو با نذری محمد از مالزی

در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین وفا با الموتاری از کویت

در وزن ۷۵- کیلوگرم، محمد جواد صفری دور اول استراحت سپس با برنده ازبکستان و چین

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قادری با مونایاندی از مالزی

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، ماهان میرزایی با لیانگ از چین



کاتا انفرادی نوجوانان: محمد متین خسروی با کاووهارن از ویتنام

کاتا انفرادی جوانان: امیررضا مسلمان با سانگوی از هند

کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال (امید):علی حاجی زاده با چیو از هنگ کنگ

در بخش کاتای تیمی، تیم امیررضا چمنی، امیرعلی میرزازاده، متین فریمند و عطا رفیعی پس از استراحت در دور اول با برنده اندونزی و چین