به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر پنج‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی شهر صدرا گفت: صدرا در ابتدا برای سکونت در خانه‌های ویلایی طراحی شده بود و خبری از ساختمان‌های بلندمرتبه نبود. اما، تحولات جمعیتی و رشد سریع شهر، معادله را به کلی دگرگون کرده و زیرساخت‌های موجود را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

وی ادامه داد: تغییرات ناخواسته در شهر صدرا، مدیریت شهری را در موقعیتی دشوار قرار داده که نیازمند همفکری و همکاری نزدیک میان مسئولان و شهروندان است.

استاندار فارس با اشاره به افتتاح شش پروژه در هفته دولت، از جمله پارک جدید صدرا و مرکز معاینه فنی و نصب دوربین‌های پایش سرعت، افزود: گرچه این پروژه‌ها ممکن است در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما نقش بسزایی در ارتقا کیفیت زندگی مردم، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و به حداقل رساندن حوادث رانندگی ایفا می‌کنند.

امیری با اشاره به تجارب موفق گذشته، گفت: نصب دوربین‌های نظارتی، همواره به کاهش آمار تلفات جاده‌ای منجر شده و این امر، اهمیت این اقدامات را در صدرا دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: یک جامعه افسرده، توانایی دستیابی به توسعه واقعی را ندارد. به همین دلیل، ایجاد و گسترش فضاهای عمومی مانند پارک‌ها، نه تنها به افزایش نشاط اجتماعی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای انسجام و استحکام خانواده‌ها فراهم می‌آورد و در نهایت، به بهبود چشمگیر کیفیت زندگی شهروندان منجر می‌شود.

استاندار فارس با ابراز گلایه از تداوم مشکلات وضعیت جاده قره‌پیری افزود: این موضوع بارها در نشست‌های گوناگون، از جمله در ارتباط با بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا و مسائل آموزشی، مطرح شده است.

امیری ادامه بلاتکلیفی این پروژه را غیرقابل قبول دانست و از نمایندگان و مدیران شهری خواست تا با همکاری شهرداری و شورای شهر شیراز، هرچه سریع‌تر این گره کور را بگشایند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود به دو موضوع حیاتی آرامستان و تخصیص بودجه مناسب برای شهر توسعه صدرا اشاره کرد و گفت: ایجاد یک آرامستان در صدرا مورد نیاز مردم است و در صورت وجود مشکلات فنی، باید فوراً مکانی جدید برای این منظور در نظر گرفته شود و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

امیری با اشاره به پروژه‌های گازرسانی در روستاهای دورافتاده، تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی، حتی برای روستاهایی با تنها ۴۰ خانوار نیز، هزینه‌های سنگین زیرساختی انجام می‌شود؛ چرا که مبنای این نظام، بر عدالت و کرامت انسانی استوار است. بر این اساس، تأخیر در رفع مشکلاتی حیاتی همچون جاده قره‌پیری و تأسیس آرامستان در صدرا، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید با جدیت تمام پیگیری شود.