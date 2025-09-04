به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تاجیکستان در مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ درحالی با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید که درگیری داخل زمین به نیمکت‌های دو تیم کشیده شد.

* اواسط نیمه دوم رامین رضائیان با مربی تیم ملی تاجیکستان درگیری لفظی پیدا کرد که کار را به جاهای باریک کشاند و در نهایت دخالت علیرضا جهانبخش و سایر مربیان باعث آرام شدن جو شدند. با این حال مربی تاجیک‌ها دست بردار نبود و به طور مداوم سمت نیمکت ایران و بازیکنان این تیم توهین کرد. با سوت پایان مسابقه سعید الهویی و رحمان رضایی و آندو تیموریان با دستیار سرمربی تاجیکستان درگیری لفظی پیدا کردند که نزدیک بود به دعوای فیزیکی بکشد اما ماموران انتظامی مانع از این امر شدند.

*منوچهر صفروف بازیکن پیشین پرسپولیس با اتمام مسابقه، بین تماشاگران آمد، مادر خود را در آغوش گرفت و پیراهن خود را به یکی از هواداران این تیم داد.

* کادرفنی تیم ملی ایران به گل اول تاجیکستان معترض بودند؛ قلعه نویی و دستیارانش معتقدند که توپ به طور کامل از خط دروازه ایران رد نشده بود و گل اول تاجیکستان صحیح نبود.

* وحدت هنانوف بازیکن سپاهان اصفهان نیز پیراهن خود را به تماشاگران این تیم داد.

* امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران به هیچ وجه از نتیجه مسابقه راضی نبود و با عصبانیت زیاد داخل رختکن رفت.

* زائر جورابائف بازیکن تیم ملی تاجیکستان به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.