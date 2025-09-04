سرانه مصرف خانگی در استان زنجان ۱۷۰۰ کیلووات ساعت در سال است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی شامگاه پنجشنبه در آئین اهدای جوایز مشترکان کم مصرف برق استان زنجان، و گفت: در حال حاضر به ۵۴۶ هزار و ۵۲۶ مشترک در استان خدماترسانی میشود که ۷۹ درصد آنان خانگی و ۱۴ درصد تجاری هستند. با وجود سهم بالای مشترکان خانگی، تنها ۱۸ درصد از مصرف برق استان به این بخش اختصاص دارد و این نشان میدهد مصرف خانگی در زنجان پایینتر از متوسط کشوری است.
وی ادامه داد: سرانه مصرف خانگی در استان ۱۷۰۰ کیلووات ساعت در سال است که حدود ۳۰۰ کیلووات ساعت کمتر از میانگین کشوری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: طی سالهای اخیر، مصرف خانگی در زنجان یا ثابت بوده یا روند کاهشی داشته است که بخشی از آن ناشی از رعایت مردم و بخشی دیگر به دلیل اعمال محدودیتهای بلوکبندی مصرف است.
کاظمی همچنین به وضعیت مشترکان پرمصرف اشاره کرد و افزود: از میان مشترکان تجاری، ۵ هزار و ۱۵۵ مشترک بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند، در حالی که تنها ۱۶۰۲ مشترک خانگی از الگو فراتر رفتهاند. این آمار بیانگر همراهی مطلوب خانوارهای زنجانی در مدیریت مصرف است.
وی در ادامه به هوشمندسازی شبکه برق استان اشاره کرد و گفت: زنجان در این حوزه جزو استانهای پیشرو کشور است؛ بهگونهای که ۱۰۰ درصد مشترکان صنعتی و کشاورزی رویتپذیر هستند و بخش قابل توجهی نیز فرمانپذیری دارند. همچنین تا پایان سال جاری حدود ۱۰ هزار کنتور هوشمند خانگی تعویض خواهد شد.
کاظمی یادآور شد: برگزاری قرعهکشی برای انتخاب خانوارهای خوشمصرف در راستای ترویج فرهنگ صرفهجویی و قدردانی از خانوادههایی است که کمتر از الگوی مصرف برق داشتهاند. برندگان در حضور استاندار محترم جوایز خود را دریافت کردند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی بیشتر مردم در رعایت الگوی مصرف، بتوانیم از چالش ناترازی انرژی عبور کنیم و فشار کمتری بر شبکه و شهروندان وارد شود.
در ادامه استاندار زنجان نیز با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان، مدیریت مصرف انرژی را راهبردی ملی دانست و گفت: اگر فاصله میان تولید و مصرف مدیریت نشود، علاوه بر فشار بر شبکه توزیع، توسعه صنعتی و رفاه خانوادهها نیز با چالش روبهرو خواهد شد.
سید محسن صادقی افزود: تجلیل از خانوارهای خوشمصرف اقدامی ارزشمند در مسیر فرهنگسازی و ترویج الگوی بهینه مصرف انرژی محسوب میشود. صرفهجویی در مصرف برق تنها یک توصیه فردی نیست، بلکه یک راهبرد ملی برای امنیت انرژی کشور است؛ اقدامی که نهتنها تضمینکننده خدمات پایدار برای نسل امروز، بلکه میراثی ارزشمند برای آینده فرزندان ایران خواهد بود.
استاندار زنجان با اشاره به ویژگیهای مردم استان گفت: مردم زنجان همواره در تاریخ به سختکوشی، دیانت و پیشگامی شهره بودهاند و اطمینان دارم بار دیگر میتوانند الگویی در مصرف بهینه انرژی و تعهد به مسئولیتهای اجتماعی باشند.
وی ضمن قدردانی از مشترکان خوشحساب و خوشمصرف، خاطرنشان کرد: امیدواریم برق این سرزمین همواره چراغ خانهها و چراغ امید و پیشرفت ایران عزیز باشد.
