به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در روزهای پایانی ماه صفر، بیان کرد: ایشان در سالروز شهادت امام رضا (ع) واژه‌ای را به کار بردند که همه باید نسبت به آن اهتمام و حساسیت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از کلمه اتحاد مقدس استفاده کردند، افزود: ملت ما از ابتدای انقلاب اسلامی وحدت کلمه داشته و اتفاقاً یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی نیز همین موضوع بوده است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه در مراحل بعدی نیز در دفاع مقدس و فتنه‌های سیاسی، ملت ایران وحدت خودش را بروز داده بود و مایه عزت بود اما اوج وحدت در برابر اوج خباثت دشمنان در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را شاهد بودیم، گفت: رهبری این اتحاد فراگیر به وجود آمده و مهم را مقدس نامیدند.

امینی با بیان اینکه همه اقشار از روحانیان، مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان و تا آحاد مردم مورد توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفتند، گفت: این وحدتی که وجود داشت و اوج گرفت باید قدردانی شود زیرا نقطه مقابل آن اختلاف است.

وی با بیان اینکه از ابتدای اسلام تا کنون و حتی ظهور، از جمله حربه‌های دشمن اختلاف افکنی است، افزود: دشمن می‌داند که اگر بخواهد به اهدافش برسد باید بین امت یک و نیم میلیاردی مسلمانان وحدت نباشد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه امام خمینی (ره) فرمودند اگر بین مسلمانان اگر وحدت باشید کسی نمی‌تواند به آنها پیروز شود، گفت: یکی از شرارت‌های انگلستان این بود که نقطه‌های اختلاف مرزی، مذهبی و قومیتی را با خباثت بزرگنمایی کرد و ما باید با توجه نقاط اختلاف را دریابیم و مراقب آنها باشیم.

امینی با بیان اینکه اتحاد مقدس که رهبری به آن اشاره دارد، ضروری است، گفت: هر کس با هر بهانه‌ای اگر این اتحاد مقدس را به تفرقه گره بزند، ولایتمدار نیست ولو در ظاهر ولایتمداری باشد.