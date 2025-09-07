صداقت اساس وحدت و همزیستی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد مدیح ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت شهرستان خنج گفت: پیامهای اصلی هفته وحدت همزیستی و رعایت تفاوتها در این موضوع است.
وی ادامه داد: بسیاری از انسانها دین و مذهب خود را بر اساس جغرافیای محل زندگی انتخاب کردهاند و این تفاوتها نباید زمینه اختلاف میان آنان شود.
مدیر مرکز اسلامی استان فارس با تأکید بر ضرورت درک متقابل میان پیروان مذاهب اسلامی تصریح کرد: آنچه وحدت را به ثمر میرساند، صداقت در گفتار و رفتار است و اگر جامعه اسلامی با این نگاه پیش برود، ثمره آن آرامش، همدلی و بهرهمندی از میوه شیرین وحدت خواهد بود.
