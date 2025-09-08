  1. اقتصاد
هوای پاییزی برای نیمه شمالی و غربی؛ کاهش ۸ درجه‌ای دما از هفته آینده

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از اوایل هفته آینده با نفوذ توده هوای خنک به کشور، شاهد کاهش محسوس ۴ تا ۸ درجه‌ای دما در اکثر مناطق خواهیم بود.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در مناطقی از اردبیل، گیلان، شمال آذربایجان شرقی، غرب مازندران، ارتفاعات گلستان و شرق مازندران افزایش ابر، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) در برخی مناطق شمال غرب، غرب و سواحل دریای خزر افزایش ابر، بارش‌های رگباری و وزش باد انتظار می‌رود. همچنین طی پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در بخش‌هایی از جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب فارس رشد ابرهای همرفتی رخ می‌دهد که پیامد آن رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای خواهد بود.

ضیائیان ادامه داد: طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور، همچنین امروز در بخش‌هایی از مرکز و روزهای سه‌شنبه (۱۸ شهریور) و چهارشنبه (۱۹ شهریور) در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: امروز (۱۷ شهریور) آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. در برخی ساعات افزایش سرعت باد دور از انتظار نیست. بیشینه دمای تهران ۳۶ و کمینه آن ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: از اوایل هفته آینده با نفوذ توده هوای خنک به کشور، شاهد کاهش محسوس دما در اکثر مناطق خواهیم بود. انتظار می‌رود در اکثر استان‌ها دمای هوا بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش یابد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این تغییرات، شرایط پاییزی را برای نیمه شمالی و غربی کشور به همراه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود در اوایل تا اواسط هفته آینده، هوای خنک در بسیاری از مناطق کشور حاکم شود.

