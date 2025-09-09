تخصیص ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار و نقشه ۱۰ ساله برای توسعه گردشگری سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در نشست شورای اداری شهرستان سراب، این شهر را به عنوان «ستارهای درخشان در آسمان ایران» توصیف کرد و افزود: سراب با پشتوانه تاریخی غنی، طبیعت چشمنواز و سرمایههای انسانی ارزشمند، نیازمند صیانت و معرفی شایسته است و میتواند با راهبردی هوشمندانه به جایگاهی ممتاز در نقشه گردشگری کشور دست یابد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ضرورت انجام پژوهشهای نظاممند باستانشناسی در منطقه خاطرنشان کرد: بر اساس یک برنامهریزی دهساله و سرمایهگذاری هدفمند، سراب قابلیت آن را دارد که به محور اصلی گردشگری در آذربایجان و ایران تبدیل شود.
وی همچنین از تخصیص بیش از ۳,۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای در حال احداث شهرستان خبر داد و تأکید کرد: تمام ظرفیتهای مالی و منابع موجود باید بهصورت متمرکز در خدمت توسعه سراب قرار گیرد.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی مسجد جامع سراب، انجام کاوشهای علمی در لایههای باستانی این بنای ارزشمند را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: در حالی که سال گذشته بیش از ۷ میلیون گردشگر به کشور وارد شدند، هدفگذاری برای رشد ۲۵ درصدی محقق نشد؛ ازاینرو تمرکز جدیتر بر جذب گردشگران خارجی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی معرفی آبگرم سراب را اقدامی راهبردی توصیف کرد و توضیح داد: آبگرمهای سراب میتوانند با معرفی نظاممند و بهرهگیری از رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی به یکی از برندهای شاخص گردشگری کشور تبدیل شوند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین توسعه بومگردی را یکی از سیاستهای بنیادین دولت دانست و گفت: ایجاد حداقل یک واحد بومگردی در هر روستا با حمایت و تسهیلات دولتی پیگیری خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی علاوه بر این، توسعه هتلهای چهار و پنجستاره، طراحی بستههای سرمایهگذاری و جذب جشنوارههای بینالمللی در حوزه صنایعدستی، گردشگری عشایری و خوراک محلی را از اولویتهای کلان برشمرد و افزود: ایجاد بازارچه دائمی برای عرضه آثار هنرمندان و تقویت حوزه موزه و مردمشناسی، زمینهساز تثبیت جایگاه سراب در عرصه ملی و بینالمللی گردشگری خواهد بود.
صالحیامیری تخصیص بیش از ۲ همت به استان آذربایجان شرقی را نشانهای روشن از عزم دولت برای عدالتمحوری و توسعه متوازن دانست.
وی در پایان با تشریح سیاستهای دولت در زمینه بازتوزیع منابع توضیح داد: دهکهای پردرآمد موظفاند هزینه واقعی خدمات را پرداخت کنند تا منابع آزادشده به توسعه مناطق محروم اختصاص یابد و عدالت اجتماعی بهصورت عینی محقق شود.
