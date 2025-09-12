ترافیک فوق سنگین ۱۵ کیلومتری در محور خروجی گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای خروجی گیلان از محدوده پلیس راه تا امامزاده هاشم به صورت فوق سنگین و به طول ۱۵ کیلومتر گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان افزود: همچنین در محور ورودی استان، محدوده عوارضی تا پیچ شاه عباسی با ترافیک سنگین مواجه است.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت زمان سفر توسط مسافران ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد، توصیه می‌شود رانندگان و مسافران نسبت به برنامه‌ریزی دقیق زمان حرکت خود اقدام کنند تا از ترافیک سنگین و معطلی‌های احتمالی جلوگیری شود.

مرادی همچنین از تلاش مستمر نیروهای راهداری برای روان‌سازی ترافیک خبر داد و افزود: با توجه به شرایط موجود و ایجاد لاین تردد موقتی در محور سراوان به امامزاده هاشم اما همچنان در جاده‌ها ترافیک سنگین وجود دارد و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.