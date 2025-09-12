به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هلند اعلام کرد که در صورت شرکت رژیم صهیونیستی در مسابقات «یورو ویژن ۲۰۲۶» از این مسابقات کناره‌گیری می‌کند تا به کمپین ایرلند در تحریم اعتراضی علیه رنج غزه و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران در این منطقه بپیوندد.

سازمان رادیو و تلویزیون هلند «آفروتروس» اعلام کرد که این تصمیم به دلیل ابعاد فاجعه انسانی در غزه اتخاذ شده است.

آفروتروس توضیح داد که این تصمیم همچنین بر اساس تعداد زیاد روزنامه‌نگارانی است که در ماه‌های گذشته در نوار غزه کشته شده‌اند.

این رسانه هلندی افزود که مسابقات یورو ویژن امسال ۱۶۶ میلیون بیننده در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

پیش از این نیز سازمان رادیو و تلویزیون ایرلند (RTE) اعلام کرده بود که در صورت صدور مجوز شرکت رژیم صهیونیستی در مسابقه آواز اروپا، در آن شرکت نخواهد کرد. ایرلند اعلام کرد که انجام این کار به دلیل جنگ در غزه غیرقابل قبول خواهد بود.