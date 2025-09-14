به گزارش خبرنگار مهر، مبازات کشتی آزاد مسابقات قهرمانی جهان امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در ۴ وزن برای نمایندگان ایران پیگیری شد که حاصل آن صعود محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور به مرحله نیمه نهایی بود، یونس امامی به گروه شانس مجدد رفت تا برای ادامه مبارزات تا کسب مدال منتظر عملکرد حریفش بماند ضمن اینکه علی مومنی هم حذف شد.

صعود سخت نخودی به نیمه نهایی

محمد نخودی دارنده دو مدال نقره و ۲ برنز جهان در جریان مبارزات امروز و در مرحله یک چهارم نهایی برابر «واسیل میخایلوف» از اوکراین به روی تشک رفت و در پایان به سختی و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. نخودی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر «میشل لابرویلا» از پورتوریکو با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید. ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند.

فیروزپور قاطعانه به نیمه نهایی رسید

همچنین امیرحسین فیروزپور نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم ایران و دارنده مدال‌های طلای نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی برابر «باتیربک تساکولوف» دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از اسلواکی به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه قاطع ۷ بر ۲ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فیروزپور پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر «احمد باتایف» دارنده مدال نقره اروپا از بلغارستان با نتیجه ۷ بر صفر به برتری رسید.

«امان الله گادجی ماگمدوف» از روسیه در گروه فیروزپور قرار دارد و تا مرحله نیمه نهایی به نماینده ایران برخورد نخواهد کرد. «دارن کوروگلیف» از یونان و «آرش یوشیدا» از ژاپن در آن‌سوی جدول حضور دارند.

یونس امامی در انتظار باخت حریف

یونس امامی دیگر کشتی‌گیر ایران در وزن ۷۴ کیلوگرم در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «تاکاهاشی» از ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۴ به سود کشتی‌گیر ژاپنی به پایان رسید. به این ترتیب یونس امامی باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با «هرایر علیخانیان» از ارمنستان کشتی گرفت و با نتیجه ۶ بر صفر پیروز میدان شد. او در دور سوم به مصاف «سنور دمیرتاش» از ترکیه رفت. او در این دیدار مقابل حریف خود که عنوان سوم المپیک را در اختیار دارد، با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد.

مومنی حذفی های کشتی آزاد را به ۲ رساند

علی مؤمنی هم کشتی‌گیر وزن ۵۷ کیلوگرم در دور دوم به مصاف «رومن براوو یانگ» مکزیک رفت که با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب و ضربه فنی شد و با توجه به باخت حریفش از دور رقابت‌ها کنار رفت. امیرمحمد یزدانی دیگر نماینده ایران در وزن ۷۰ کیلوگرم بودند که در همان نخست مسابقات حذف شد.

در انتظار صعود ومدال های شبانه

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان شامگاه یکشنبه در کرواسی پیگیری می شود.

بر این اساس از ساعت ۱۸ نخودی و فیروزپور در نیمه‌نهایی به میدان می‌روند و سپس از ساعت ۱۹:۳۰ مسابقات فینال و رده بندی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان برگزار خواهد شد. در این بخش از مسابقات امیرحسین زارع و احمد محمدنژاد جوان نمایندگان ایران در مرحله فینال هستند و کامران قاسمپور هم در مرحله رده‌بندی روی تشک می‌رود.

بدین ترتیب کشتی آزاد ایران در آستانه ۳ مدال جهانی دیگر قرار گرفته است.