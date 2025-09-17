فعالیت ۱۸ مرکز برای پرورش استعدادهای هنری کودکان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی، صبح روز چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت حمایت از خانوادههای مددجویان زندانیان استان گلستان برگزار شد، به تشریح اقدامات این کانون در راستای شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان استان پرداخت.
غیناقی در این مراسم با تأکید بر نقش کانون در پرورش نسل آیندهساز کشور گفت: کانون پرورش فکری به عنوان نهاد تخصصی در حوزه کودک و نوجوان، با ۱۸ مرکز ثابت و ۹ مرکز سیار فعال در سراسر استان، به ارائه خدمات فرهنگی، هنری، علمی و دینی میپردازد. هدف ما استفاده از ظرفیتهای این مراکز برای کشف و پرورش استعدادهای جوان استان است.
وی افزود: کانون پرورش فکری علاوه بر ارائه کتابهای تخصصی در حوزه کودک و نوجوان، در زمینههایی چون انیمیشنهای آموزشی و فعالیتهای هنری و فرهنگی نیز خدمات گستردهای ارائه میدهد. همچنین، کتابخانههای عمومی رایگان در اختیار خانوادهها و فرزندان آنان قرار دارد.
مدیر کانون پرورش فکری گلستان همچنین به اهمیت نقش خانوادهها در فرآیند رشد و پرورش کودکان اشاره کرد و گفت: با تشکیل شورای والدین، به خانوادهها کمک میکنیم تا فرزندان خود را در مسیر درست هدایت کرده و از خدمات کانون بهرهمند شوند. این همکاری باعث میشود تا شرایط بهتری برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.
غیناقی در ادامه به فعالیتهای سیار کانون اشاره کرده و افزود: در مناطقی که کانون ثابت نداریم، با استفاده از کامیونتهای سیار و برنامههای فرهنگی و هنری، در خدمت خانوادهها و بچهها هستیم. این برنامهها به ویژه در محلات نیازمند کار فرهنگی و آموزشی بسیار تأثیرگذار است.
وی با اشاره به سومین سال فعالیتهای کانون در گلستان گفت: در این سه سال، توانستهایم در کنار خانوادهها و کودکان استان باشیم و در راستای پیشرفت فرهنگی استان گام برداریم. هدف ما این است که با تیم حرفهای خود در خدمت توسعه فرهنگی و آموزشی جامعه باشیم.
مدیر کانون پرورش فکری گلستان از تمامی خانوادهها و مسئولان محلی خواست تا با همکاری بیشتر، فرصتهای فرهنگی و آموزشی بیشتری برای کودکان و نوجوانان استان فراهم کنند و بر لزوم پشتیبانی از طرحها و ایدههای خلاقانه آنها تأکید کرد.
در ادامه این برنامه محمدعلی تجری با اشاره به برنامهریزیهای این پویش در سال جدید گفت: هدف از این اقدامات، کمک به دانشآموزان آسیبپذیر و خانوادههای زندانیان است. در سال گذشته، ۳۹۶ هزار بسته لوازم تحریر در سطح کشور توزیع شد و امسال این رقم به یک میلیون بسته افزایش خواهد یافت.
نماینده پویش ملی آیندهسازان در استان گلستان اظهار کرد: تفاهمنامهای در سطح ملی با وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش استان گلستان به امضا رسیده است. این تفاهمنامه بهمنظور ارائه خدمات آموزشی و مشاوره تحصیلی به خانوادههای زندانیان و دانشآموزان آسیبپذیر طراحی شده است.
وی افزود: این طرحها با همکاری دستگاههای مختلف، به دنبال فراهم آوردن فرصتهای برابر آموزشی برای اقشار نیازمند در سطح کشور است.
تجری اظهار کرد: توزیع بستههای لوازم تحریر بهطور ویژه در استان گلستان بهعنوان یک پایگاه اصلی آغاز خواهد شد.
به گفته وی، این اقدامات تنها محدود به توزیع اقلام آموزشی نبوده بلکه در قالب مشاوره تحصیلی و رفع مشکلات آموزشی دانشآموزان نیز ادامه خواهد یافت.
