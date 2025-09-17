تظاهرات ضدآمریکائی در لندن همزمان با حضور «ترامپ» در انگلیس+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، معترضان اروپایی با برگزاری تظاهرات بزرگی در لندن، سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس و حمایت بی چون و چرای وی از صهیونیستهای اشغالگر در کشتار مظلومان بی دفاع در غزه را محکوم کردند.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، معترضان در میدان پورتلند در نزدیکی دفتر مرکزی بیبیسی تجمع کردهاند.
انتظار میرود جمعیتی هزاران نفره سپس به سمت میدان پارلمان حرکت کرده و در آنجا تجمع گستردهای را برگزار کنند.
معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «مرگ بر ترامپ»، «نه به نژادپرستی، نه به ترامپ»، «ترامپ را متوقف کنید»، «مرگ بر سلاحهای هستهای ترامپ» و «نسلکشی در غزه را متوقف کنید» به همراه آدمکهایی که ترامپ را به شکل یک کودک نشان میداد، حمل میکردند.
سازماندهندگان این تظاهرات تصریح کردند: کر استارمر نخستوزیر انگلیس را به خاطر یک معامله فناوری که کشور ما را در معرض تهاجمهای بزرگ قرار میدهد، میفروشد، بدون اینکه کاری برای رسیدگی به مشکلات انجام دهد.
