هشدار بارش شدید باران، تگرگ و تهدید محصولات کشاورزی در ۵ استان کشور

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۷ شهریور) در گیلان و نوار شرقی اردبیل بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از اواخر وقت امروز در شمال آذربایجان غربی و فردا (جمعه، ۲۸ شهریور) علاوه بر استان‌های ذکر شده، مناطقی از گیلان و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل بارش باران رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: روز شنبه (۲۹ شهریور) شدت بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر افزایش می‌یابد و همچنین در اردبیل و امتداد ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: در استان‌های ساحلی دریای خزر، به‌ویژه مازندران و گیلان، بارش شدید باران همراه با رعد و برق و احتمال تگرک رخ خواهد داد.

همچنین در اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال سمنان و امتداد دامنه‌ها و ارتفاعات رشته کوه البرز رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا پایان هفته، در برخی نقاط واقع در ارتفاعات استان‌های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان، احتمال رخداد رگبار، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: دمای هوا امروز (پنجشنبه، ۲۷ شهریور) و فردا (جمعه، ۲۸ شهریور) در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد و مجدداً از روز شنبه (۲۹ شهریور) و یکشنبه (۳۰ شهریور) کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده در شمال شرق، شرق، به‌ویژه منطقه زابل و بخش‌هایی از جنوب غرب کشور، وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. فردا (جمعه، ۲۸ شهریور) در نیمه غربی و مرکز کشور و شنبه و یکشنبه علاوه بر این مناطق در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز صاف است و از بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. حداکثر و حداقل دمای پایتخت به ترتیب ۳۱ و ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

تشدید شدت بارش‌ها و کاهش محسوس دما در ۵ استان

وی افزود: درپی تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه (۲۹ شهریور) تا روز دوشنبه (۳۱ شهریور)، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز شنبه، بارش شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما، احتمال گردوخاک و تگرگ در گیلان، مازندران و گلستان پیش‌بینی می‌شود. روز یکشنبه، این شرایط در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و نیمه شرقی آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت و روز دوشنبه، در شرق گیلان، مازندران و ارتفاعات و دامنه‌های گلستان شاهد این مخاطرات خواهیم بود.

وی با اشاره به اثرات این سامانه هشدار داد: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، آب گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت از پیامدهای احتمالی این سامانه است.

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی تخریب محصولات کشاورزی

ضیائیان در پایان با تاکید بر اثرات این سامانه بر احتمال تخریب محصولات کشاورزی گفت: بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما، احتمال تگرگ و گردوخاک در نواحی مستعد، تهدیدی برای محصولات کشاورزی است.

به علاوه روز شنبه این شرایط در گیلان، مازندران و گلستان، روز یکشنبه در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و نیمه شرقی آذربایجان شرقی و روز دوشنبه در شرق گیلان، مازندران و ارتفاعات و دامنه‌های گلستان رخ می‌دهد.