بهنام پنام تاش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گروه بندی رقابت های واترپلو قهرمانی آسیا و همگروهی تیم ملی ایران با کویت، چین، ازبکستان و هنگ‌کنگ در گروه A گفت: در گروه ما چین از قدرت های شرکت کننده به حساب می آید و در گروه B هم ژاپن از مدعیان محسوب می شود. در هر صورت در هر گروه با یک مدعی روبرو می شدیم، از این حیث خیلی فرق نداشت در کدام گروه قرار بگیریم.

وی ادامه داد: در مجموع گروه مان و حریفانی که باید با آنها روبرو شویم سخت است اما بد نیست، از پس آن بر می آئیم.

سرمربی تیم ملی واترپلو در مورد برنامه دیدارهای مسابقات قهرمانی آسیا به این پرسش مبنی بر اینکه «چین، تیم سوم دوره قبل مسابقات که ایران را در دیدار رده بندی شکست داد اولین حریف ملی پوشان کشورمان در این دوره مسابقات قهرمانی آسیا است، بهتر نبود بازی اول را با تیم دیگری برگزار می کردید یا فرق زیادی ندارد؟»، پاسخ داد.

وی برای پاسخ به این پرسش به دعوتنامه روسیه برای تیم ملی واترپلو ایران اشاره داشت و گفت: حضورمان در این تورنمنت هنوز قطعی نشده است. در صورتیکه به روسیه اعزام شویم سه بازی رسمی برگزار می کنیم سپس از همانجا عازم محل برگزاری مسابقات در هند می شویم. اینگونه دیدار اول با چین را در راستای دیدارهای تدارکاتی و رسمی برگزار شده در روسیه، انجام می دهیم و این برای مان خوب است اما در صورتیکه اعزام به روسیه به طور کامل منتفی شود، شرایط برای دیدار اول در مسابقات قهرمانی آسیا سخت تر می شود. در این صورت برای مان بهتر بود که اولین بازی را با تیمی غیر از چین برگزار کنیم.

پنام تاش در عین حال تاکید کرد: در هر صورت باید با این تیم بازی داشته باشیم. ما به دنبال صعود از مرحله مقدماتی هستیم و قطعا در مراحل بالاتر با تیم های مدعی تری هم روبرو خواهیم شد. بنابراین خیلی روی این موضوع متمرکز نمی شویم اما به شدت به دنبال این هستیم بازیکنان را از نظر روانی آماده آغاز مسابقات و به خصوص دیدار اول برابر چین کنیم. در این زمینه از کمک مشاور روانشناس هم بهره می بریم.

سرمربی تیم ملی واترپلو در مورد شیوه برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا تصریح کرد: بعد از دیدارهای مقدماتی که با حضور ۱۰ تیم در دو گروه ۵ تیمی برگزار می شود، تیم های اول و دوم هر گروه صعود می کنند. در مرحله دوم، این تیم ها به صورت ضربدری با هم رقابت خواهند داشت. تیم های برنده فینالیست می شوند و تیم های بازنده هم در رده بندی کارشان را دنبال می کنند.

وی که تیمش در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا نتیجه دیدار رده بندی را در ضربات پنالتی به چین واگذار کرد و به عنوان چهارمی بسنده کرد، در مورد نتیجه گیری در این دوره مسابقات گفت: ترجیح می دهم پیش از مسابقات صحبتی در این زمینه نداشته باشم. فقط اینکه تلاش مان را می کنیم تا بهتر از دوره قبل ظاهر شویم و اینگونه شرایط را برای حضور در بازی های آسیایی هموارترکنیم.

پنام تاش همچنین از شرایط کلی آمادگی تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: اردویی ۱۲ - ۱۰ روزه در صربستان داشتیم که خیلی زیاد روی آماده تر شدن بازیکنان تاثیر داشت. در تورنمنت بین المللی این کشور ۳ بازی رسمی برگزار کردیم و بعد از آن هم ۷ - ۶ بازی تمرینی داشتیم. این دیدارها و اردوهای مشترک خیلی به بهبود شرایط آمادگی بازیکنان کمک کرد.

سرمربی تیم ملی واترپلو در مورد ادامه تمرینات تیمش تا زمان مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در تهران پیگیر تمرینات هستیم. در صورت مهیا شدن شرایط، در روسیه تمرین و بازی های تدارکاتی را دنبال می کنیم و سپس عازم هند می شویم در غیر این صورت تا پیش از اعزام، در تهران تمرین خواهیم داشت.