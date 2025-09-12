چین اولین حریف تیم ملی واترپلو در مسابقات قهرمانی آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه‌کشی یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا، تیم ملی واترپلو ایران در گروه A با کویت، چین، ازبکستان و هنگ‌کنگ همگروه است.

همچنین طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی واترپلو نخستین دیدار خود را برابر چین برگزار می‌کند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی واترپلو در مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

جمعه ۱۲ مهر

*ایران- چین

شنبه ۱۳ مهرماه

*ایران - هنگ‌کنگ

یکشنبه ۱۴ مهر

*ایران - ازبکستان

دوشنبه ۱۵ مهر

*ایران - کویت

پس از پایان مرحله گروهی، تیم‌های برتر هر گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی خواهند شد تا برای کسب عناوین برتر آسیا به مصاف یکدیگر بروند.

در مراحل حذفی ابتدا تیم‌های اول با چهارم و دوم با سوم بازی خواهند داشت.