بی هویتی بصری در شیراز؛ ضرورت توجه به اعیاد و جشن ها در فضاسازی شهری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: اعیاد ربیع‌الاول از راه رسیده ولی بنرهای محرم هنوز بر در و دیوار شهر خودنمایی می‌کند این موضوع حتی بدتر آن است که پوسترهای نقش بسته یا مقلب‌القلوب هنوز حکایت از فرا رسیدن بهار در شهر شیراز دارند.

از این دست فضاسازی‌ها در شهر شیراز کم نیست و در مناسبت‌های مختلف هم دیده می‌شود.

انتقاد به فضاسازی‌های شهری شیراز موضوعی است که به صورت مداوم از سوی شهروندان و کنشگران اجتماعی مطرح می‌شود و پاسخی برای آن وجود ندارد.

چرا در کلان‌شهری چون شیراز فضاسازی شهری نباید به‌روز باشد؟ این سوالی است که پاسخ آن را متولیان فرهنگی شهر باید بدهند.

متأسفانه عملکرد شهرداری شیراز در گرامیداشت و تطبیق فضای شهری مطابق با مناسبت‌ها بسیار ضعیف بوده و بررسی کیفی و کمی تبلیغات صورت گرفته، اعم از بنرها و پرچم‌ها نشان می‌دهد که یک بی تفاوتی و کم کاری فاحش در حال صورت گرفتن است، کم کاری که در شأن مدیریت شهری سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی نیست.

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ شهروندان شیرازی رفتیم.

همچنان در بعضی از گذرهای شیراز پرچم‌های ماه محرم نصب است

محمد رحمانی یکی از کسبه خیابان کشاورزی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویرسازی بصری در ماه محرم و صفر در این خیابان گفت: الان دقیقاً ۲۷ روز از آغاز ماه ربیع‌الاول می‌گذرد ولی هنوز پرچم‌های سیاه و ریسه‌های ماه محرم در این خیابان نصب است.

وی ادامه داد: تا همین چند وقت گذشته بر روی پل فلکه فرودگاه پرچم‌های ماه محرم نصب بود و کسی آن را نمی‌کرد.

این کاسب با اشاره به حدیث امام صادق (ع) در خصوص شادی شیعیان در زمان شادی اهل بیت (ع) افزود: ماه ربیع ماه شادی و سرور اهل بیت (ع) است ولی متأسفانه این شهر متولی فرهنگی ندارد که به این موضوع توجه کند.

خانم جوکار یکی از دیگر از ساکنین خیابان نادر در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد جدی نسبت به متولیان فرهنگی شیراز گفت: این شهر سومین حرم اهل بیت (ع) است ولی در این شهر نشانی از این موضوع نیست.

وی ادامه داد: همین خیابان نادر از پرترددترین خیابان‌های شیراز است ولی هیچ گونه نشانی از جشن‌های مذهبی و ملی در مناسبت‌های مختلف در این خیابان دیده نمی‌شود.

این شهروند شیرازی افزود: در زمان ماه محرم فقط شهرداری چند تا بنر نوشته از ماه محرم در این خیابان به مدت ۱۰ روز نصب می‌کند و بعد از آن هم سریع جمع آوری می‌شود ولی در اعیاد هیچ نشانی از آذین بندی در این منطقه وجود ندارد.

فضاسازی شهری شیراز مطابق با عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) نیست

برای بررسی بیشتر موضوع به اطراف حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) می‌روم.

محیط اطراف این حرم مطهر با توجه به تردد زیاد زوار بیشتر می‌بایست در حوزه فضاسازی شهری مطابق با فرهنگ سومین حرم اهل بیت (ع) توجه بیشتری انجام گیرد ولی صرفاً در خیابان ۹ دی که منتهی به این حرم مطهر است شواهدی وجود دارد که این موضوع فقط در دهه اول ماه محرم و ماه شعبان رخ می‌دهد و در سایر مناسبت‌ها رنگی از این موضوع ندارد.

رضا اجلالی یکی از مغازه داران در خیابان پیروزی شیراز با اشاره به تردد زیاد در این خیابان گفت: این خیابان یکی از شلوغ ترین خیابان‌های شیراز از نظر تردد است ولی از نظر فضاسازی شهری یکی از ضعیف‌ترین آنان است.

وی با بیان این نکته که الان در هفته دفاع مقدس هستم ولی هیچ اثری از این فضا در این اطراف حرم نیست، ادامه داد: حقیقتاً متولی این موضوع در شیراز مشخص نیست و نمیدانم به چه سازمانی گله کنیم.

ابهام در فضاسازی مناسبتی شهر شیراز

ابراهیم کمالی، عضو شورای شهر شیراز با تأیید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: موضوع تغییر نکردن چهره شهر در مناسبت‌های مختلف را بارها از سازمان فرهنگی پیگیری کرده‌ام اما آخرین بار رئیس سازمان فرهنگی شهرداری شیراز در مکاتبه‌ای با لحنی نه چندان مناسب، از این مسئولیت شانه خالی و اعلام کرد که اساساً در هیچ کجای قانون و مأموریت‌های سازمانی و چارت اداری و همچنین متناسب با امکانات در اختیار، جزو وظایف سازمان فرهنگی نیامده است و مابقی کارها از جمله سیاه پوش کردن یا آذین بندی شهر از وظایف سازمان سیما منظر یا خدمات شهری مناطق شهرداری است.

وی ادامه داد: در ادامه طی مکاتبه‌ای با معاونت خدمات شهری خواستار تعیین تکلیف اجرای فیزیکی فضاسازی شهری و آذین‌بندی مناسبت‌های ملی و مذهبی شدم که در پاسخ اعلام شد این موضوع در اساسنامه سازمان سیما و منظر نیامده و ردیف بودجه‌ای نیز برای آن تعریف نشده است.

عضو شورای شهر شیراز افزود: به نظر می‌رسد ما با یک خلأ مدیریتی در موضوع فضا سازی‌های مناسبتی شهر روبرو هستیم و در اساسنامه هیچکدام از دو واحد تعریف نشده است. درحالی‌که در بسیاری از کلانشهرها ازجمله تهران تقسیم وظایف صورت گرفته است و محتوا توسط کارشناسان سازمان فرهنگی تأمین می‌شود و اجرای فیزیکی بر عهده سازمان سیما و منظر که در تهران سازمان زیباسازی شهر نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

طبق عرف اجراهای فضاسازی مناسبتی شیراز بر عهده سازمان فرهنگی شهرداری است

کمالی به تصمیم شورای شهر در این خصوص مربوط به سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی شهر شیراز در بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ شهرداری شیراز را ملزم به ارائه طرح جامع زیباسازی شهر کرد و شهرداری بهمن ۱۴۰۲ لایحه «شرح خدمات طرح جامع زیباسازی شهر شیراز» را ارائه داد که در آن بیشتر تمرکز بر نمادها و نشانه‌های میادین بود و در خصوص چهره آرایی شهر در مناسبت‌ها صحبتی نشده بود و البته از سرنوشت همین لایحه هم خبری نیست که به کجا ختم شد.

وی ادامه داد: در هر حال طبق عرف همیشگی از گذشته تا کنون مسئولیت اجراهای فرهنگی بر عهده سازمان فرهنگی شهرداری شیراز است و این سازمان وظیفه بزرگداشت مناسبت‌ها و ایجاد فضای مناسب هر رویداد در شهر را دارد. حتی اگر قرار بر ایده‌پردازی هم باشد برعکس کلانشهرهای هم‌سطح از جمله اصفهان و تهران، ما متأسفانه شاهد هیچ گونه نوآوری در ارائه در شهر نیستیم‌.

عضو شورای شهر شیراز افزود: شهر به مثابه یک موجود زنده و پویا باید اثرات عزا، شادی، نشاط، حماسه، اقتدار، ایمان، اعتماد به نفس و… با توجه به شرایط و مناسبت‌ها در چهره‌اش نمایان باشد و آن را به شهروندان انتقال دهد. اما مناسبت‌ها می‌آیند و می‌روند و اثری خاص از اقدامات فرهنگی عمومی در شهر دیده نمی‌شود.

کمالی تصریح کرد: اکنون در مناسبت‌های مهمی ازجمله هفته دفاع مقدس و اولین سالگرد شهادت سید مقاومت هستیم، لذا انتظار می‌رود سازمان فرهنگی شهرداری شیراز که تا کنون و به طور سنتی و عرفی فضاسازی شهر را بر عهده داشت به بهترین شکل فضاسازی شهر را انجام داده و اثرات این مناسبت‌ها را در به تصویر بکشد.