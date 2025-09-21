به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۷ لغایت ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.



در رده بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

این قهرمانی در حال بدست آمد که تیم ملی کشتی آزاد نیز در این مسابقات به عنوان قهرمانی دست یافت بود و یک اتفاق تاریخی برای کشتی ایران در جهان رقم خورد چرا که دو تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران همزمان در رقابت‌های جهانی به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.