صادق: ۸۳ مدرسه جدید در سراسر کشور تحویل وزارت آموزش و پرورش شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی صبح امروز (سهشنبه، یکم مهر) به منظور بازدید از محور جلفا - کلاله و پل مرزی کلاله - آغبند، از طریق فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز وارد استان آذربایجان شرقی شد.
وزیر راه و شهرسازی، در بدو ورود به استان آذربایجان شرقی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور در مدرسه باقرالعلوم تبریز، زنگ مهر را به صدا درآورد.
استاندار آذربایجان شرقی: تا پایان مهر ۶۴۶ کلاس درس جدید به بهرهبرداری میرسد
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در مراسم زنگ مهر و مقاومت با تاکید بر اهمیت عدالت آموزشی در سطح کشور، اظهار کرد: عدالت آموزشی که به ابتکار ریاست جمهور مورد توجه ویژه قرار گرفته، به ویژه در ارتباط با توسعه فضاهای آموزشی، یکی از اولویتهای اصلی دولت است.
وی افزود: دولت بنا دارد کیفیت آموزش را در کنار توسعه کمی فضاهای آموزشی ارتقا دهد تا آموزشهای کاربردی و مهارتهای زندگی، نیازهای جامعه را برآورده کند و نسلی آیندهساز تربیت شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامهریزی استان برای ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی، گفت: در استان برنامهریزی کردهایم تا تمامی مدارس کانکسی و سنگی ساماندهی شوند و با توجه به نیازهای سرانه آموزشی، ۲۸۲ پروژه مدرسه و ۱۳۰۰ کلاس درس در دستور کار داریم که در حال ساخت هستند. هماکنون با ۷۳ درصد پیشرفت، جزو رتبههای برتر کشوری هستیم و نوسان بین اول و دوم داریم.
وی افزود: آموزش و پرورش متعهد شده که تا پایان مهر ماه، ۶۴۶ کلاس درس را تکمیل و در اختیار دانشآموزان قرار دهد.
سرمست در پایان با بیان اهمیت توسعه فضاهای آموزشی و سرمایهگذاری در آموزش دختران، تصریح کرد: این یک نوع سرمایهگذاری مضاعف است تا برای تربیت نسل آینده، معلمان فرهیختهای تربیت شوند که خود آموخته باشند و بتوانند به نسل بعدی بیاموزند.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در ادامه آئین آغاز سال تحصیلی گفت: خوشحالم که توانستم سال تحصیلی را در کنار بهترین دختران ایران آغاز کنم.
وی با یاد دو کودک شهید ۱۲ روزه و اشاره به تفاوت سال تحصیلی جدید با سالهای گذشته گفت: مهر امسال برای ما رنگ و بوی دیگری دارد. جنگ هشت ساله را ندیدهاید و تنها از زبان مادران و بزرگان شنیدهاید که زنان این سرزمین چگونه در دفاع مقدس ایستادگی کردند؛ مادرانی که فرزندانشان را روانه جبهه کردند و همسرانی که شوهران خود را بدرقه راه دفاع از وطن کردند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: شاید نسل شما تجربه مستقیم از آن ایثار و غیرت نداشته باشد، اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادید که همان روحیه و غیرت در شما زنده است. حضور پررنگ شما در فضای حقیقی و مجازی ثابت کرد که قلب تک تک شما برای ایران میتپد. امروز یکی از دانشآموزان به من کتابی با عنوان «ما ماندیم و ایران ماند» هدیه داد که معنای عمیقی دارد و نشان میدهد این سرزمین همچنان با همت جوانانش ساخته میشود.
صادق با اشاره به نقش مهم نسل جوان در ساخت آینده کشور گفت: این سرزمین هزاران سال است که با تلاش و همت جوانانش ساخته شده و همچنان نیز به دست آنان ساخته خواهد شد، با تمام محدودیتهایی ناروایی که به کشور تحمیل میشود.
وی بیان کرد: با تمام تلاشی که امروز در مسیر تحصیل و یادگیری انجام میدهید، فارغ از جایگاه و شغلی که در آینده انتخاب خواهید کرد، تکتک شما در مدیریت سرنوشت خود، در اندیشههای نو و در شکلدهی به سازمانها و نهادهایی که بعدها در خانواده و جامعه ایجاد میکنید، نقشآفرین خواهید بود. با درایت زنانهای که در وجود شماست، قطعاً آشتی را بر تقابل و خلاقیت را بر چهارچوبهای خشک ترجیح خواهید داد و این ویژگی، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را روشنتر میسازد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر توانمندی و انگیزه نسل جوان کشور گفت: با تمام قوت و انگیزهای که تا امروز ایران را ساختهاید و در آینده نیز خواهید ساخت، اجازه ندهید هیچ محدودیت، تبعیض یا ترسی ابعاد بیکران وجودتان را محدود کند؛ همانگونه که تاکنون نیز نتوانسته است.
وی افزود: اشتیاق خود را همچنان شعلهور نگه دارید، همواره پرسشگر و مطالبهگر باشید؛ حتی اگر پاسخ برخی پرسشها را همه بدانند، شما همچنان باید مطالبه کنید. من اطمینان دارم طلوع فردایی روشنتر از امروز از قاب همین پنجرههای کلاسهای درس دیده میشود و این آینده درخشان با تلاش شما عزیزان رقم خواهد خورد.
صادق در پایان با بیان اینکه «هیچ دشمنی در هیچ نقطهای از دنیا نمیتواند سرنوشت این سرزمین را تعیین کند» ادامه داد: سرنوشت کشور را ما با همدیگر تا امروز ساختهایم و از این پس نیز با هم خواهیم ساخت.
وی افزود: ما امسال ۸۳ مدرسه به وزارت آموزش و پرورش تحویل دادیم. اینها مدرسههایی هستند که هم در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و هم در سایتها و موقعیتهای مسکن مهر و سایتهای جهش تولید مسکن ساخته شدهاند.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته بیش از ۵۰۰ مدرسه هم با تفاهماتی که با سازمان نوسازی داریم، در اکثر این مدارس، بعضاً تمام اعتبارات و بعضاً ۵۰ درصد اعتبارات را وزارت راه و شهرسازی تأمین میکند.
عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام به ویژه در سایتهایی که مسکن در حال ساخت است، انجام میشود تا مسکن در کنار مدارس و خدمات پشتیبانش با همدیگر ساخته شده و به مردم کشورمان تحویل داده شود.
