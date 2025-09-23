به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون سخنان خود را در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز کرد.

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفت: ۶ سال از آخرین باری که من اینجا بودم، گذشت. پیش از من، کشورم با مشکلات زیادی مواجه بود. الان اقتصاد و ارتش قوی در جهان دارد.

دونالد ترامپ که نمی‌توانست بیماری خودشیفتگی اش را پنهان کند، مدعی شد: اکنون عصر طلایی آمریکا است. همه شما در این مکان از اینها استفاده کردید. در دوران بایدن کمتر از یک تریلیون دلار سرمایه گذاری در آمریکا داشتیم. الان ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم! همه دارند برای سرمایه گذاری به آمریکا می آیند! اقتصاد ما خیلی خوب است! سیاست مرزهای باز بایدن از بین رفت، مهاجران یا باید به زندان بروند یا به کشورشان برگردند. از السالوادور برای زندانی کردن مهاجران تشکر می‌کنم. در نشست ناتو کشورهای عضو به پیشنهاد من، سهم خود را از ۲ درصد با ۵ درصد تولید ناخالص ملی خود افزایش دادند. من ۷ جنگی که گفته می‌شد، پایان ناپذیرند پایان دادم! من به جای سازمان ملل این کارها را انجام دادم. از زمانی که من به قدرت رسیده‌ام، ایالات متحده دوباره با قدرت، ظاهر شده است. اکنون هزینه‌های انرژی کاهش یافته و تورم را شکست داده‌ایم. بازار سهام به بالاترین رکورد خود رسیده است، صنعت در حال رونق است و دستمزد کارگران در دوره من در حال افزایش است! تعداد مهاجران غیرقانونی که وارد ایالات متحده می‌شوند به دلیل سیاست‌های دولت به صفر رسیده است. من مجبور شدم به جای سازمان ملل متحد که حتی سعی در کمک به من نکرد، به دستاوردهایی در سراسر جهان دست یابم! همه می‌گویند باید به من جایزه صلح نوبل بدهند، اما جایزه واقعی نجات جان انسان‌ها با متوقف کردن جنگ‌هاست! ما چیزی از سازمان ملل دریافت نکرده‌ایم. سازمان ملل در تلاش‌های ما برای توقف جنگ‌ها در کنار ما نبود. پتانسیل سازمان ملل فوق‌العاده است، اما حتی نزدیک به تحقق آن هم نیست..... دولت من مدیریت یک تلاش جهانی برای اجرای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی را برعهده خواهد گرفت! من به خاطر سیاست‌هایم در حوزه اقتصاد و مرزها بسیار محبوب هستم!

ترامپ گفت: من از خاورمیانه دیدن کردم و روابط ارزشمندی را با عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و سایر کشورها برقرار کردم. ما باید بر گذشته غلبه کنیم و برای مقابله با تهدیدها با هم همکاری کنیم.

وی بدون اینکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به زرادخانه هسته‌ای اشغالگران صهیونیست و جنایت‌های این رژیم داشته باشد یا حتی در لفظ آنها را محکوم کند، با تکرار ادعاهی واهی پیشین خود علیه برنامه هسته‌ای صلح آمیز تهران مدعی شد: حامی شماره یک تروریسم نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد! تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کردیم. ۲۰ سال می‌خواستند این کار را بکنند. سلاح‌های مخرب خطرناک‌ترین چیزی هستند که جهان اکنون با آن مواجه است. نباید به ایران اجازه داده شود خطرناک‌ترین سلاح‌های جهان را در اختیار داشته باشد! من به جنگ ایران و اسرائیل پایان دادم و دو طرف توافق کردند که دیگر با هم نجنگند.

رئیس جمهور آمریکا که نخواست برعهدی های بی پایان اشغالگران صهیونیست را مورد انتقاد قرار دهد، مدعی شد: حماس پیشنهادات صلح را رد کرد. کسانی هستند که به دنبال به رسمیت شناختن یکجانبه یک کشور فلسطینی هستند که پاداشی برای تروریسم خواهد بود! اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) باید همین حالا آزاد شوند. ما باید همین حالا به جنگ غزه پایان دهیم، برای صلح مذاکره کنیم و همه اسیران را بازگردانیم.

دونالد ترامپ افزود: من به شدت در تلاش ام تا جلوی کشتار جاری در اوکراین را بگیرم. جنگ در اوکراین باید ظرف یک هفته پایان می‌یافت، اما اکنون ۳ سال و نیم است که ادامه دارد. … هند و چین با خرید نفت روسیه، جنگ در اوکراین را تأمین مالی می‌کنند و حتی کشورهای ناتو نیز خرید نفت را متوقف نکرده‌اند. جنگ در اوکراین معنای راهبری بد را نشان می‌دهد. اروپا با مشکلات جدی در خصوص حجوم غریبه‌ها به آن دست و پنجه نرم می‌کند و آنها نیز کاری برای آن نمی‌کنند. به لندن نگاه کنید، چقدر تغییر کرده است. شهردار لندن وحشتناک است و شهر بسیار تغییر کرده است و اکنون قانون شریعت را اجرا می‌کند.

ما باید خرید نفت روسیه را تا زمان توقف جنگ در اوکراین متوقف کنیم. من از همه کشورها می‌خواهم که به از بین بردن سلاح‌های بیولوژیکی و توقف توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک کنند. سازمان ملل متحد از تجاوز علیه کشورهای غربی و مرزهای آنها حمایت مالی می‌کند. سازمان ملل متحد از کسانی که به طور غیرقانونی وارد کشور ما می‌شوند حمایت می‌کند و ما باید آنها را اخراج کنیم.

وی در توجیه تجاوز به کشورهای مستقل آمریکای لاتین به ویژه ونزوئلا، ادعا کرد: ۲۵ میلیون نفر در طول ۴ سال دولت بایدن از مرز جنوبی ایالات متحده عبور کرده‌اند. ما باید از خود در برابر تهدیداتی که با آن مواجه هستیم دفاع کنیم. ما ورود قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا به کشورمان را متوقف کردیم! مواد مخدر از این کشور به کشورما وارد می‌شد. اینها به رهبری نیکلاس مادور انجام می‌شود، من وعده می‌دهم که خود او را نابود می‌کنم. ما با باندهایی که بدون پاسخگویی آدم می‌کشند، مبارزه می‌کنیم و من به هر کسی که به قاچاق مواد مخدر به کشور من کمک می‌کند، هشدار می‌دهم. هر قایق مواد مخدر که وارد ایالات متحده می‌شود، ۲۵۰۰۰ آمریکایی را می‌کشد. ما شروع به استفاده از ارتش برای کشتن قاچاقچیان مواد مخدر کردیم!

این مقام آمریکایی در خصوص چین گفت: آنها گاز و از همه چیز استفاده می‌کنند. چین از زغال سنگ و گاز استفاده می‌کند و در عین حال مزارع بادی خود را می‌فروشد. مزارع بادی ناچیز هستند و ما باید از انرژی درآمد کسب کنیم، نه اینکه برای آن هزینه کنیم. چین از انواع انرژی به جز انرژی باد استفاده می‌کند، اما عاشق صادرات توربین‌های بادی است که این نوع انرژی را استحصال می‌کنند. چین از خیلی از کشورهای دیگر بیشتر دی اکسید کربن نسبت به مجموع تمام کشورهای توسعه یافته تولید می‌کند!

ترامپ گفت: گفته می‌شد که تغییرات اقلیمی جهان را نابود خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاده است. این بزرگترین فریب در جهان است. اگر «فریب سبز» را کنار نگذارید، کشورهایتان شکست خواهند خورد. من نمی‌خواهم اروپا به دلیل سیاست‌های ناقص انرژی و مهاجرت نابود شود. «ردپای کربن» دروغی است که به نابودی شما منجر خواهد شد.