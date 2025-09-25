احمد تقیلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت سرویس مدارس گفت: امسال ۲۲ شرکت موفق شدند گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری دریافت کنند و مسئولیت سرویسدهی به مدارس سطح شهر را بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه ثبتنام سرویس مدارس در سامانه «سپند» طی دو نوبت از اول تا ۳۱ خرداد و همچنین اول تا ۱۵ شهریور برای والدین و دانشآموزان فراهم شد، افزود: تاکنون حدود یکهزار و ۵۰۰ دانشآموز در این سامانه ثبتنام کردهاند، در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر نامنویسی داشتند. انتشار شایعاتی درباره احتمال مجازی شدن کلاسها، استقبال خانوادهها را کاهش داده است.
تقیلو ادامه داد: برآوردها نشان میدهد حدود ۲۵ هزار دانشآموز باید تحت پوشش طرح سرویس مدارس قرار گیرند. بر همین اساس تصمیم گرفته شد حتی پس از پایان مهلت ثبتنام، با همکاری مدارس و والدین، امکان نامنویسی حضوری نیز فراهم شود تا هیچ دانشآموزی از خدمات سرویس محروم نماند.
رئیس سازمان حملونقل و بار و مسافر شهرداری زنجان با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی تصریح کرد: با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیران مدارس و شرکتهای حملونقل، وظایف شرکتهای سرویسدهنده بهطور شفاف تبیین میشود و مدیران مدارس نیز در جریان جزئیات قرار میگیرند تا روند خدماتدهی با نظم و کیفیت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر لزوم همکاری والدین، مدیران مدارس و رانندگان سرویسها گفت: هدف ما این است که با برنامهریزی منسجم، خدمات سرویس مدارس به شکلی شایسته و ایمن در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
نظر شما