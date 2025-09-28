هشدار هواشناسی؛ ورود سامانه بازشی جدید به ۹ استان کشور از امروز

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۶ مهر) و فردا (دوشنبه، ۷ مهر) در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشور آسمان صاف است.

وی افزود: روز سه‌شنبه (۸ مهر) و چهارشنبه (۹ مهر) بارش‌ها در سواحل دریای خزر شدت می‌گیرد و در استان‌های گیلان، مازندران، غرب گلستان و برخی مناطق اردبیل بارش باران همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت در شمال غرب کشور نیز افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

ضیائیان ادامه داد: روز دوشنبه (۷ مهر) و سه‌شنبه (۸ مهر) در غرب، جنوب غرب، نوار شرقی و جنوب شرق کشور وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی تاکید کرد: روز چهارشنبه (۹ مهر) علاوه بر این مناطق، شمال شرق کشور نیز شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در پی تشدید سامانه بارشی بیان کرد: امروز (۶ مهر) در استان‌های گیلان، شمال شرق آذربایجان شرقی و مازندران، دوشنبه (۷ مهر) در گیلان و مازندران و سه‌شنبه (۸ مهر) در گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان و شمال شرق آذربایجان شرقی وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد گردوخاک و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز چهارشنبه (۹ مهر) نیز استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران، البرز، قزوین و زنجان، شمال شرق آذربایجان شرقی و شمال و غرب خراسان شمالی تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و بارش باران، وزش باد و کاهش دما در این مناطق مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۶ مهر) صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوای پایتخت در این روز به حداقل ۱۹ و حداکثر ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.