علی اصغر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تولید مرغ زنده در استان زنجان بیش از نیاز مصرفی مردم است اما به دلیل عدم توازن قیمتها، عرضه در بازار دچار چالش شده است، گفت: در حال حاضر استان زنجان هیچ مشکلی در تأمین مرغ زنده ندارد.
وی افزود: طبق برآوردها، روزانه حدود ۳۵ تا ۴۰ تن لاشه مرغ برای تأمین نیاز مصرفکنندگان استان کافی است، در حالی که میزان تولید مرغ زنده بهطور میانگین به ۱۹۰ تن در ماه میرسد.
رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان با اشاره به گزارش کمبود مرغ در شهرستانهایی که اخیراً در رسانه استانی نیز مطرح شده بود، گفت: بنده طی نامهای رسمی به صادقی استاندار زنجان، اعلام کردم که هیچ کمبودی در تأمین مرغ زنده وجود ندارد؛ لذا علت بروز کمبود در بازار باید بررسی شود.
تفاوت فاحش قیمت مرغ در استانهای همجوار
حیدری قیمت پایینتر مرغ در زنجان نسبت به استانهای همجوار را علت اصلی خروج مرغ از استان عنوان کرد و افزود: قیمت مصوب مرغ لاشه برای مصرفکننده در زنجان ۱۲۰ هزار تومان است، در حالی که در استانهای اطراف عدد از این مبلغ بالاتر است.
رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان گفت: همین موضوع باعث شده مرغ لاشه یا قطعهبندیشده به راحتی از استان خارج شود.
وی ادامه داد: از نهادهای نظارتی و انتظامی انتظار داریم بررسی کنند که چگونه مرغ تولیدی استان از مرزها خارج میشود. اگر قیمت استان زنجان به میانگین قیمت استانهای اطراف یا حداقل معادل قیمت غرب تهران (حدود ۱۰۰ تا ۱۰۳ هزار تومان برای مرغ زنده) برسد، مرغداران استان با طیب خاطر تولیدات خود را در داخل استان عرضه خواهند کرد و دیگر شاهد کمبود نخواهیم بود.
هشدار درباره اختلال در زنجیره تولید مرغ در زنجان
وی با بیان اینکه ادامه این وضعیت باعث توقف جوجهریزی در برخی واحدهای تولیدی شده است، هشدار داد: گروهی از مرغداران در استان به دلیل قیمت پایین فعلی، تصمیم گرفتهاند تا تعیین تکلیف نهایی قیمتها، از جوجهریزی خودداری کنند. تأثیر این تصمیم را در ۴۰ روز آینده به وضوح در بازار خواهیم دید.
رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان با یادآوری اینکه این استان یکی از استانهای معین کشوری در تأمین مرغ تهران است، گفت: تولیدکنندگان زنجانی مرغ مورد نیاز پایتخت را نیز تأمین میکنند؛ اما متأسفانه قیمتها در استان به شکلی تعیین شده که تولید برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد. در حالی که مرغداران استانهای مجاور مرغ را با نرخهایی تا ۱۰۵ هزار تومان میفروشند، مرغ تولیدکننده زنجانی با قیمت ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان از استان خارج میشود و سود اصلی را واسطهها میبرند.
تولیدکننده، سرباز اقتصادی کشور است
حیدری گفت: ما همیشه سرباز تولید بودهایم. در شرایط سخت، از جمله ایام جنگ اخیر و مناسبتهای مذهبی مانند عزاداری امام حسین (ع)، استان زنجان هیچ کمبودی در تأمین مرغ نداشته است. اما امروز نیازمند حمایت واقعی از تولیدکننده هستیم. تا زمانی که تولید برای مرغدار صرفه نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت چرخه تأمین پایدار بماند.
