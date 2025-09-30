نگاهی به حریف استقلال در آسیا؛ المحرق بحرین با سابقه‌ ۳۵ قهرمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم المحرق بحرین خواهد بود. این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آبی‌پوشان باید با شناخت دقیق از رقیب خود وارد میدان شوند و در صورت عدم کسب پیروزی حاشیه های زیادی برای آبی ها ایجاد خواهد شد و صعود این تیم به دور حذفی را سخت می کند.

باشگاه فوتبال المحرق بحرین که در سال ۱۹۲۸ تأسیس شد، یکی از باسابقه‌ترین و پرافتخارترین تیم‌های فوتبال آسیا به شمار می‌رود. این تیم تاکنون ۳۵ عنوان قهرمانی در لیگ برتر بحرین کسب کرده است. در سال ۲۰۰۸، المحرق با کسب چهارگانه گانه داخلی شامل لیگ، جام پادشاهی، جام ولیعهد و AFC کاپ تاریخ‌ساز شد و به اولین باشگاه بحرینی تبدیل گردید که قهرمان یک تورنمنت قاره‌ای می‌شود.

ساختار تیم و کادر فنی

المحرق تحت هدایت «ناندینیو» سرمربی پرتغالی خود، با ترکیبی از بازیکنان ملی‌پوش بحرینی و چند بازیکن خارجی باتجربه، در رقابت‌ها حضور دارد. از جمله بازیکنان شاخص این تیم می‌توان به «ساید محمد جعفر» دروازه‌بان ملی‌پوش بحرینی اشاره کرد که نقشی کلیدی در موفقیت‌های تیم دارد.

عملکرد اخیر و وضعیت کنونی

در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا ۲، المحرق با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل الوحدات اردن شروعی قدرتمند داشت و در لیگ داخلی بحرین نیز با کسب نتایج درخشان در صدر جدول رده‌بندی جای گرفته است. این عملکرد نشان می‌دهد که تیم بحرینی با اعتماد به نفس بالا به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.

دیدار استقلال و المحرق یکی از حساس‌ترین مسابقات این مرحله محسوب می‌شود. استقلال که در هفته نخست موفق به کسب نتیجه مطلوب نشده، نیاز دارد با تمرکز و برنامه‌ریزی دقیق، نقاط قوت حریف را خنثی کند. از سوی دیگر المحرق انگیزه بالایی برای کسب امتیاز از تهران دارد.

حضور تیمی با سابقه مانند المحرق بحرین، چالشی بزرگ برای استقلال به شمار می‌آید. نتیجه این دیدار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت گروه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ایفا کند و هواداران دو تیم لحظاتی پرهیجان را در ورزشگاه شاهد خواهند بود.