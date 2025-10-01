مهدی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد سرخپوشان در لیگ بیستوپنجم گفت: پرسپولیس در برخی بخشها مثل تمرینات و جذب بازیکن نسبت به فصلهای گذشته پیشرفتهایی داشته، اما نتیجهگیری متناسب با این شرایط نبوده است.
تیم در فاز دفاعی مشکل بزرگی ندارد اما فوتبال فقط دفاع نیست. وقتی در ۹۰ دقیقه با یک مهاجم بازی میکنید و از همان نفر هم انتظار فشار دارید، طبیعی است که کیفیت حملات پایین بیاید. اینجا جایگاه مدیریت زیر سوال میرود، چون سالهاست باشگاه اعتقادی به جذب مهاجم گلزن نداشته است.
عملکرد درویش به خاطر کیفیت بالای فنی خوب بود
واعظی در پاسخ به این پرسش که چرا رضا درویش توانست در فصل های گذشته با یحیی گل محمدی و اوسمار ویه را عملکرد خوبی داشته باشد، اظهار داشت: دلیل اصلی این موضوع هم فنی بود. کیفیت بالای هافبکها و حتی مدافعان در نتیجه گیری تاثیرگذار بود. بیش از نیمی از گلهای پرسپولیس در فصول گذشته توسط هافبکها و مدافعان به ثمر رسید.
حتی بسیاری از پنالتیها را گولسیانی و ترابی یا دیگر هافبکها گل کردند. مهاجمان در فصول اخیر هیچگاه بهترین بازیکن فصل نشدند. تنها نمونه متفاوت لوکادیا بود که در مدت کوتاه حضورش ۵ یا ۶ گل زد و نشان داد چه تفاوتی یک مهاجم خوب میتواند ایجاد کند. اما در مقابل بازیکنانی مثل خدابندهلو در این فصل موقعیتهای صددرصدی را از دست دادند.
ضعف قراردادها
پیشکسوت پرسپولیس در ادامه عملکرد مدیریت باشگاه را زیر سوال برد و گفت: نسبت به سالهای اول، مدیریت ضعیفتر شده است. در فوتبال ایران همیشه اولین تغییر روی نیمکت مربی اتفاق میافتد نه در هیئتمدیره. در حالی که مشکل اصلی پرسپولیس همینجاست.
مدیرانی روی کار آمدهاند که شناخت فوتبالی ندارند و انتخابهایشان در مربی و بازیکن به ضرر تیم تمام شده است. وقتی بازیکنی مثل ارونوف یک بازی در زمین است و سه بازی مصدوم، یا مدافعی جذب میشود که پس از ۶ هفته هنوز درگیر بیماری است، این نشاندهنده ضعف در مدیریت قراردادهاست.
در چنین شرایطی مربی مجبور میشود دفاع چپ را در سمت راست بازی بدهد. کیفیت تیم، قربانی اشتباهات مدیریتی است. کنار گذاشتن یحیی گلمحمدی و آوردن اوسمار نمونه بارز دیگر است. تیم به قهرمانی رسید چون پایههای تاکتیکی گلمحمدی باقی مانده بود، نه به خاطر تصمیمات جدید مدیریت. همین روند برای مربیانی مثل کارتال هم تکرار شد. با حداقل امکانات کار کردند اما حمایت نشدند.
تغییر فقط در مدیریت
واعظی در پایان خاطرنشان کرد: امروز پرسپولیس بیش از هر چیز نیازمند تغییر در بخش مدیریت است. لیگ بیستوپنجم فرسایشی است و تیم امتیازات زیادی را از دست داده است. وقتی برنامهریزی بلندمدت وجود ندارد و غیر فوتبالیها در رأس امورند، طبیعی است که پرسپولیس روزبهروز ضعیف تر میشود.
نظر شما