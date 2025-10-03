طاهر روحی : ذخایر گندم آذربایجان شرقی در وضعیت مطلوب قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی، روز جمعه اشاره به اهمیت این محصول راهبردی گفت: گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک، جایگاه ویژه‌ای در امنیت غذایی کشور دارد و ضروری است با برنامه‌ریزی هدفمند، استان در مسیر تولید پایدار و خودکفایی این محصول گام بردارد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به شرایط اقلیمی، منابع آبی و وضعیت خاک استان در حوزه کشاورزی افزود: در هر منطقه باید الگوی کشت تخصصی و متناسب با شرایط محیطی تدوین و اجرا شود تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، از اتلاف منابع نیز جلوگیری شود.

روحی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و فناوری خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان باید به صورت جدی در حوزه کشاورزی و به‌ویژه در زمینه ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری تولید گندم ورود کنند. همچنین جهاد کشاورزی موظف است در برنامه‌های کشت استان، پیوست علمی و کارشناسی داشته باشد تا نتایج اقدامات، اثرگذار و پایدار باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه گفت: علی‌رغم وجود خشکسالی در سال جاری، خرید تضمینی گندم در استان به خوبی پیش رفته و هیچ مشکلی در تأمین این محصول اساسی وجود ندارد.

وی افزود: تدابیر لازم برای استمرار این روند اتخاذ شده و ذخایر گندم استان در وضعیت مطلوب قرار دارد.

روحی همچنین بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: جهاد کشاورزی باید مجوزهای بی‌نام را برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد تا امکان ورود سریع‌تر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به پروژه‌های کشاورزی و زراعی فراهم شود.