  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

صفری: طرح‌های گسترده در حوزه مدرسه‌سازی زنجان انجام می شود

صفری: طرح‌های گسترده در حوزه مدرسه‌سازی زنجان انجام می شود

زنجان- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس زنجان از اجرای طرح‌های گسترده در حوزه مدرسه‌سازی خبر داد و گفت: گام های بزرگ برای توسعه عدالت آموزشی در زنجان برداشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر صفری با اشاره به شعار محوری توسعه عدالت آموزشی، پرورش نسل خلاق، متعهد و کارآمد با مشارکت آحاد مردم برای حل چالش‌های ملی و اساسی که از سوی ریاست جمهوری مطرح شده، اظهار کرد: سازمان نوسازی مدارس کشور و اداره کل نوسازی استان زنجان، با همکاری استاندار و اداره کل آموزش و پرورش، نظام مسائل استان را در چهار حوزه کلیدی پیگیری کرده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان در زمینه حوزه احداث فضای آموزشی، به پیگیری طرح تخریب و احداث مدارس جایگزین، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهسازی مدارس سنگی اشاره کرد و گفت: از ماه‌های گذشته سامانه یکپارچه‌ای برای ثبت و پیگیری پیشرفت پروژه‌ها راه‌اندازی شد که زنجان جزو ۱۰ استان برتر در این زمینه است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی در استان زنجان ۶ ودر شهر زنجان ۴ مترمربع است، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با تدبیر استاندار زنجان میان مسکن و شهرسازی، مدیریت برنامه‌ریزی و اداره کل آموزش و پرورش برای احداث ۵۷ آموزشگاه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امضا شده است که به سرانه فضای آموزشی استان ۱.۴ متر مربع اضافه خواهد کرد و ما را از میانگین کشوری نیز بالاتر خواهد برد.

وی در این زمینه تفاوت سرانه فضای آموزشی در مناطق مختلف استان عنوان کرد: استاندارد سرانه فضای آموزشی ۸.۳ مترمربع است و در بسیاری از مناطق روستایی، از جمله زنجانرود، این سرانه به ۱۱ متر مربع و در شهر به بالای ۲۰ متر مربع می‌رسد.

صفری با اشاره به اینکه ما در روستاهای زنجانرود با مازاد فضای آموزشی مواجه هستیم، تاکید کرد: نیازی به احداث مدرسه جدید در این منطقه وجود ندارد، مگر در موارد خاصی که به دلیل افزایش جمعیت، نیاز به فضای جدید احساس شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: با اینکه در آغاز فعالیت بنده‌ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب نشده بود، با تعریف بیش از ۳۰ فراخوان و پیمان‌سپاری پروژه‌ها، این اعتبار جذب شد و هم‌اکنون در حال هزینه‌کرد است.

وی، ابراز امیدواری کرد: در سه ماهه امسال، ۲۰ پروژه با ۱۰۰ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان تکمیل و تحویل آموزش و پرورش استان شده و خواهد شد.

صفری از اجرای طرح شهید عجمیان برای شاداب‌سازی، رنگ‌آمیزی، تعویض روحیه و نیمکت‌های قدیمی با همکاری گروه‌های جهادی، بسیج دانش‌آموزی، انجمن اولیا و مربیان و هلال احمر خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ما برای این طرح، ۲۰۰ مدرسه با ۱۱۰۰ کلاس درس است که حدود ۱۸ تن رنگ و ۶ هزار زیره و رویه تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان از آسفالت‌ریزی ۹۴ هزار مترمربع از محوطه‌های مدارس برای بازگشایی هرچه بهتر در سال تحصیلی جدید یاد کرد و افزود: برای نیمه دوم سال نیز برنامه‌ریزی برای اصلاح و بهسازی دیگر محوطه‌ها در دست اقدام است.

وی از طرح سراج با رویکرد هوشمندسازی مدارس با مشارکت خیرین خبر داد و گفت: ۴۰ کلاس درس مجهز به لپ‌تاپ، پرده و پروژکتور شده و این تجهیزات تحویل استان شده است.

صفری با اشاره به تحویل ۷ قرارداد با ۵۳۸ کلاس درس در سطح استان با اعتبار بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان برای استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، افزود: همچنین تعمیر ۹۵ سرویس بهداشتی در سطح استان با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.

کد خبر 6610969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها