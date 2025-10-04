به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر صفری با اشاره به شعار محوری توسعه عدالت آموزشی، پرورش نسل خلاق، متعهد و کارآمد با مشارکت آحاد مردم برای حل چالش‌های ملی و اساسی که از سوی ریاست جمهوری مطرح شده، اظهار کرد: سازمان نوسازی مدارس کشور و اداره کل نوسازی استان زنجان، با همکاری استاندار و اداره کل آموزش و پرورش، نظام مسائل استان را در چهار حوزه کلیدی پیگیری کرده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان در زمینه حوزه احداث فضای آموزشی، به پیگیری طرح تخریب و احداث مدارس جایگزین، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهسازی مدارس سنگی اشاره کرد و گفت: از ماه‌های گذشته سامانه یکپارچه‌ای برای ثبت و پیگیری پیشرفت پروژه‌ها راه‌اندازی شد که زنجان جزو ۱۰ استان برتر در این زمینه است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی در استان زنجان ۶ ودر شهر زنجان ۴ مترمربع است، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با تدبیر استاندار زنجان میان مسکن و شهرسازی، مدیریت برنامه‌ریزی و اداره کل آموزش و پرورش برای احداث ۵۷ آموزشگاه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امضا شده است که به سرانه فضای آموزشی استان ۱.۴ متر مربع اضافه خواهد کرد و ما را از میانگین کشوری نیز بالاتر خواهد برد.

وی در این زمینه تفاوت سرانه فضای آموزشی در مناطق مختلف استان عنوان کرد: استاندارد سرانه فضای آموزشی ۸.۳ مترمربع است و در بسیاری از مناطق روستایی، از جمله زنجانرود، این سرانه به ۱۱ متر مربع و در شهر به بالای ۲۰ متر مربع می‌رسد.

صفری با اشاره به اینکه ما در روستاهای زنجانرود با مازاد فضای آموزشی مواجه هستیم، تاکید کرد: نیازی به احداث مدرسه جدید در این منطقه وجود ندارد، مگر در موارد خاصی که به دلیل افزایش جمعیت، نیاز به فضای جدید احساس شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: با اینکه در آغاز فعالیت بنده‌ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب نشده بود، با تعریف بیش از ۳۰ فراخوان و پیمان‌سپاری پروژه‌ها، این اعتبار جذب شد و هم‌اکنون در حال هزینه‌کرد است.

وی، ابراز امیدواری کرد: در سه ماهه امسال، ۲۰ پروژه با ۱۰۰ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان تکمیل و تحویل آموزش و پرورش استان شده و خواهد شد.

صفری از اجرای طرح شهید عجمیان برای شاداب‌سازی، رنگ‌آمیزی، تعویض روحیه و نیمکت‌های قدیمی با همکاری گروه‌های جهادی، بسیج دانش‌آموزی، انجمن اولیا و مربیان و هلال احمر خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ما برای این طرح، ۲۰۰ مدرسه با ۱۱۰۰ کلاس درس است که حدود ۱۸ تن رنگ و ۶ هزار زیره و رویه تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان از آسفالت‌ریزی ۹۴ هزار مترمربع از محوطه‌های مدارس برای بازگشایی هرچه بهتر در سال تحصیلی جدید یاد کرد و افزود: برای نیمه دوم سال نیز برنامه‌ریزی برای اصلاح و بهسازی دیگر محوطه‌ها در دست اقدام است.

وی از طرح سراج با رویکرد هوشمندسازی مدارس با مشارکت خیرین خبر داد و گفت: ۴۰ کلاس درس مجهز به لپ‌تاپ، پرده و پروژکتور شده و این تجهیزات تحویل استان شده است.

صفری با اشاره به تحویل ۷ قرارداد با ۵۳۸ کلاس درس در سطح استان با اعتبار بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان برای استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، افزود: همچنین تعمیر ۹۵ سرویس بهداشتی در سطح استان با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.