کاظمی: برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت گسترده مردم در زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،علی کاظمی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر اهمیت انتخابات شوراها در تقویت مشارکت مردمی و توسعه محلی، خواستار آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی شهرستان برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور شد.
وی به ضرورت همافزایی میان بخشداریها، ادارات و نهادهای نظارتی تاکید کرد و بیان داشت: از همه مسئولان درخواست می شود تا با برنامهریزی دقیق، آموزش عوامل اجرایی و اطلاعرسانی مؤثر، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.
فرماندار زنجان گفت: بیطرفی کامل مجریان انتخابات، رعایت حقوق داوطلبان و اعتمادسازی عمومی از ارکان اصلی سلامت انتخابات است.
کاظمی تاکید کرد: انتخابات شوراها نماد مردمسالاری دینی است و باید با رعایت کامل اصول بیطرفی، شفافیت و قانونمداری برگزار شود.
وی بر برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه و با مشارکت گسترده مردم در زنجان تاکید کرد و افزود: این مهم وظیفهای ملی و قانونی است از این رو همه دستگاهها باید با رعایت بیطرفی کامل، زمینه حضور حداکثری مردم در این رویداد سیاسی و اجتماعی را فراهم کنند.
