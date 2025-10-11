درگیری نیروهای دولت موقت افغانستان با نظامیان پاکستان در ۷ ایالت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، آریانا نیوز در کانال تلگرامی خود هم اکنون از آغاز درگیری میان نیروهای دولت موقت افغانستان با نیروهای پاکستانی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، نظامیان دولت موقت افغانستان به پاسگاه‌های نظامی پاکستان در نزدیکی مرز دو کشور در ولایت‌های ننگرهار و کنر حمله ور شده‌اند.

این عملیات به عنوان پاسخی به حمله هوایی اخیر پاکستان به کابل رسانه‌ای شده است.

منابع آگاه در کابل اعلام کردند که ۲ پست نظامی پاکستانی در خط فرضی دیورند در شهرستان بهرابچه ولایت هلمند سقوط کرده است.

یک منبع وزارت دفاع دولت موقت افغانستان به الجزیره گفت: نیروهای ما در ۷ ایالت مرزی با نیروهای پاکستانی درگیر هستند.

برخی منابع در افغانستان ادعا کردند که نیروهای پاکستانی در برخی مناطق مواضع خود را ترک کرده و عقب نشینی کرده‌اند.



خبرگزاری فرانسه، به نقل از دولت موقت افغانستان اعلام کرد: درگیری‌های خشونت آمیز در مرز میان افغانستان و پاکستان آغاز شده است.

منابع آگاه ادعا کردند که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولت موقت افعانستان و پاکستان، تاکنون ۵ نظامی پاکستانی کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند؛ این در حالیست که اسلام آباد تا کنون بیانیه‌ای در این خصوص صادر نکرده است.

ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع دولت موقت افغانستان حملات نیروهای این کشور به خاک پاکستان را فرماندهی می‌کند.

وزارت دفاع دولت موقت افغانستان در این خصوص اعلام کرد: در حال پاسخ به تجاوزات ارتش پاکستان هستیم.

نیروهای تازه نفس افغانستان هم اکنون در حال ورود به نبرد هستند.

گفتنی است که سخنگوی ارتش پاکستان پیشتر در واکنش به انفجارهای شب گذشته در کابل و چند نقطه دیگر در افغانستان بدون تایید یا تکذیب هرگونه مداخله کشورش در این حوادث، خواستار اقدام کابل علیه عناصر تروریستی شده بود.

خبرگزاری «طلوع‌نیوز» به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد که در درگیری مرزی بین نیروهای طالبان و پاکستان، ۵ نظامی پاکستانی کشته و ۲ نفر دیگر نیز در خاک پاکستان زخمی شدند.

بیانیه وزارت دفاع افغانستان در مورد درگیری با پاکستان

وزارت دفاع افغانستان در مورد درگیری‌های اخیر در مرز پاکستان بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که عملیات نیروهای نظامی افغانستان شامل حملاتی به مکان‌هایی هست که از آنجا پهپاد به خاک افغانستان پرتاب شده و حریم هوایی افغانستان نقض می‌شود.

بر اساس این بیانیه، ارتش افغانستان مواضع نظامی در آن سوی مرز را که اغلب برای حمله به غیرنظامیان و تضعیف تمامیت ارضی افغانستان استفاده می‌شوند، بمباران کرد.

وزارت دفاع افغانستان همچنین در این بیانیه اعلام کرد که همزمان با حمله به مواضع ارتش پاکستان، برخی از مکان‌های مرتبط با داعش در داخل خاک پاکستان هدف قرار گرفته است.

این وزارتخانه تاکید کرد که عملیات نظامی ارتش افغانستان تا توقف کامل نقض تمامیت ارضی کشور ادامه خواهد یافت.

