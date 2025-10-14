به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساسانی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر مکاتباتی از سوی سازمان توسعه و بهره برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی وزارت نیرو با شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درخصوص همکاری برای طرح بارورسازی ابرها در سرشاخه‌های حوضه زاینده‌رود انجام شده است، اظهار کرد: این طرح اگرچه در شرح وظایف آب منطقه‌ای نیست اما دستور است که شرکت همه همکاری را در این خصوص انجام دهد.

به گفته وی، مقدمات اجرای این طرح با همکاری وزارت نیرو در حال انجام است و به محض فراهم شدن شرایط محیطی از آبان و آذر ماه آغاز خواهد شد تا با تقویت بارش‌ها، منابع آبی این حوضه بهبود یابد.

کسری ۱۰۳ میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی، حجم کنونی سد زاینده‌رود را ۱۶۱ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: این حجم نسبت به سال گذشته که ۲۶۴ میلیون مترمکعب بود، کسری ۱۰۳ میلیون مترمکعبی دارد.

ساسانی خاطرنشان کرد: ورودی سد هم‌اکنون هفت مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۲۱ مترمکعب بر ثانیه است.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های کم‌اثر در پاییز امسال بر لزوم صرفه‌جویی در بخش‌های کشاورزی و شرب تأکید کرد و افزود: میزان بارش در ایستگاه شاخص حوضه آبریز زاینده‌رود کوهرنگ در سال آبی گذشته ۹۶۶ میلی‌متر بود که در مجموع منجر به ذخیره ۸۶۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد شد اما پیش‌بینی‌های هواشناسی برای پاییز امسال نگران‌کننده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ابراز کرد: میانگین بارش ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر در ایستگاه‌های استان است که ۹۶ درصد آن‌ها بارش‌های سطحی و غیرموثر هستند و کمکی به آبخوان‌ها نمی‌کنند و از این رو مهم‌ترین راهکار در خصو فرونشست جریان رودخانه زاینده‌رود و در کنار آن کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی است.

ساسانی دو هدف اصلی استان را مدیریت مصرف و افزایش منابع دانست و با اشاره بر لزوم اجرای پروژه‌های کلیدی تأمین آب استان، ابراز کرد: پروژه سد کوهرنگ سه با تونل ۲۳ کیلومتری که به اتمام رسیده، در حال حاضر ظرفیت انتقال ۶ مترمکعب بر ثانیه آب از سرشاخه‌های زاینده‌رود را دارد.

آغاز ساخت سد کوهرنگ سه

ساسانی ادامه داد: خوشبختانه عملیات بتن‌ریزی بدنه سد کوهرنگ آغاز شده و در حال انجام است. با وجود برخی مسائل و مشکلات، تکمیل اراضی و جلب رضایت اهالی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعتراضات به‌حق مردم منطقه ممکن است روند اجرای پروژه را مختل کند اما با فوریت در حال پیگیری هستیم تا از طریق روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار، این سد به سرانجام برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: مشاور پروژه، برنامه زمان‌بندی دوساله‌ای برای تکمیل سد ارائه کرده که تحقق آن مستقیم به تأمین اعتبارات وابسته است.

ساسانی تصریح کرد: در صورت تخصیص به‌موقع اعتبارات تلاش می‌کنیم که بر اساس زمان‌بندی تکمیل پروژه سد را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: از محل اعتبار مزایده اراضی شرکت در خیابان هزار جریب برای سد کوهرنگ سه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای احداث سد سرداب در منطقه فریدونشهر اختصاص می‌یابد و مابقی برای پروژه انتقال آب ماندگان اختصاص خواهد یافت.

ساسانی تاکید کرد: این پروژه با تخصیص حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب در سال، بخشی از کمبودهای آبی فلات مرکزی را جبران خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: طرح انتقال آب جنوب استان (ماندگان) نیز با ظرفیت ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال، برای تأمین آب شرب اصفهان و ۱۴ شهرستان استان از جمله سمیرم و شهرضا در حال اجراست و مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی آن در حال رفع است.

ساسانی با اشاره به مزایده وزارت نفت و شرکت آب منطقه‌ای که به فروش رفته و قرارداد آن ابلاغ شده، گفت: از محل این مزایده، بودجه لازم برای اجرای طرح ماندگان اختصاص یافته و فرآیند تملک اراضی و کاربری‌های مسکونی و تجاری آن نیز مشخص شده تا با سرمایه‌گذاری، پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.

بهره برداری کامل از سامانه دوم آبرسانی در تابستان ۱۴۰۵

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: سامانه دوم آبرسانی اصفهان به عنوان یک پروژه ملی، با هدف تأمین کسری آب شرب اصفهان و ۱۴ شهرستان در حال اجراست و تاکنون ۳۴ کیلومتر خط لوله فولادی ۱۶۰۰ میلی‌متری در فاز اول، ۹ کیلومتر در فاز دوم و ۶.۵ کیلومتر در فاز سوم اجرا شده است.

به گفته ساسانی، این سامانه نیاز آبی با ظرفیت ۶.۴ مترمکعب بر ثانیه را تا تابستان ۱۴۰۵ فراهم می‌کند اما نیاز اعتباری آن حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده که با تأمین از سازمان برنامه و بودجه و جلسات اخیر در تهران، امیدواریم محقق شود.

وی با بیان اینکه فاز اول خط لوله آب دریا (خلیج فارس) از گل‌گهر سیرجان برای صنایع اصفهان منتقل می‌شود، افزود: پالایشگاه اصفهان با اتصال به این خط لوله برداشت خود از آب‌های سطحی و شبکه شرب را به صفر رسانده و فولاد مبارکه نیز تا دو هفته آینده از منابع آب سطحی جدا خواهند شد.

ساسانی ابراز کرد: این طرح با خط لوله ۷۶۰ کیلومتری از یکهزار کیلومتر مسیر، جایگزین کامل مصرف آب شرب در صنایع شده و طبق مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان، هیچ بارگذاری صنعتی جدیدی در اصفهان مجاز نیست.

وی افزود: بر اساس قانون، صنایع موظف به استفاده از آب دریا هستند و توسعه مسکن ملی نیز با توجه به بحران آب، باید محدود شود، هرچند تکالیف قانونی آن پیگیری می‌شود.

اختصاص سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان برای لایروبی رودخانه‌های استان

ساسانی از نصب ۷۰۰ دستگاه کنتور هوشمند بر چاه‌های کشاورزی و پلمب ۴۵۷ چاه غیرمجاز در سال جاری خبر داد و گفت: اعتبارات ملی برای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی ناچیز است اما شرکت آب منطقه‌ای از منابع داخلی خود سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان برای لایروبی رودخانه‌ها و مدیریت منابع هزینه می‌کند، بدون هیچ محدودیت ریالی زیرا تعادل‌بخشی در اصفهان اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین به اجرای ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: قانون وزارت نیرو و جهاد کشاورزی را موظف به ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری مردمی برای مدیریت مشارکتی آب کرده است. در این راستا، گلپایگان به‌عنوان پایلوت انتخاب شده و مناطق رودشت و مهیار نیز در حال بررسی هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: این تشکل‌ها وظایفی چون گشت و بازرسی، تأمین حقابه زیست‌محیطی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز و مدیریت مالی منابع آب را با تمرکز بر واگذاری تصدی‌گری به تشکل‌ها برای حفظ اکوسیستم‌های آبی مانند تالاب‌ها و رودخانه‌ها برعهده خواهند داشت.

ساسانی بر لزوم مدیریت مصرف آب و جلوگیری از برداشت غیرمجاز تأکید کرد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها و همکاری مردم، امیدواریم بتوانیم بحران آب در حوضه زاینده‌رود را مدیریت و اکوسیستم‌های آبی از جمله تالاب گاوخونی را احیا کنیم.

وی آب را کالای ملی ارزشمند خواند و تاکید کرد: مطالبه‌گری متمرکز برای حل مسائل ضروری است و وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند بحران آب را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست که با حضور معاونان و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد، از ندا سپاهی خبرنگار و خدیجه نادری عکاس خبرگزاری مهر تقدیر شد.

در ادامه اصحاب رسانه از مرکز پایش و مدیریت داده‌های بر خط منابع و مصارف آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیز بازدید کردند.

سد زاینده‌رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب، تأمین‌کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در مرکز ایران است. این سد قوسی که در سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید، در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان واقع شده است.