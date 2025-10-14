به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در نشست دوره ای مدیران اجرایی با اعضای هیأت رئیسه خانه احزاب و جمعی از فعالان سیاسی استان با نگاهی آسیب‌ شناسانه به چالش‌های توسعه‌نیافتگی در کشور بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و تقویت روحیه همکاری و منافع جمعی تأکید کرد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به مشکلات تاریخی اقتصاد ایران، از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تمرکز قدرت اقتصادی در دولت، ضعف در نظام بانکی و مالی و فقدان فرهنگ توسعه‌محور به عنوان موانع اصلی یاد کرد و گفت: تا زمانی که همه نگاه‌ها به دولت باشد و بخش خصوصی نقش فعالی نداشته باشد، نمی‌توان انتظار تحول داشت.

صادقی با انتقاد از تمرکزگرایی و دولت‌سالاری، افزود: همه چیز در اقتصاد ما دولتی شده و این تمرکز قدرت مانع پویایی و نوآوری در بخش‌های مختلف شده است که باید به سمت واگذاری امور به مردم و تقویت بخش خصوصی حرکت کنیم.

وی همچنین به اهمیت اصلاح نگرش‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و گفت: ما باید از منافع فردی عبور کرده و منافع جمعی را در اولویت قرار دهیم و تا زمانی که این تغییر نگرش اتفاق نیفتد، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی و اجرا نشدن سند آمایش سرزمینی در استان، تأکید کرد: توسعه نامتوازن و بی‌توجهی به ظرفیت‌های منطقه‌ای باعث فشار مضاعف بر منابع طبیعی شده است که باید با نگاه علمی و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر توسعه را اصلاح کنیم.