۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

حماس: میانجی‌گران تل‌آویو را ملزم به اجرای مفاد آتش بس کنند

سخنگوی جنبش حماس از طرف‌های میانجی خواست رژیم صهیونیستی را ملزم به اجرای تعهدات خود بر اساس توافق آتش بس کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد: ما اجرای مفاد توافق آتش بس را در خصوص تحویل دادن اجساد اسرای صهیونیست نزد قسام دنبال می‌کنیم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به صورت آشکاری مفاد آتش بس را در خصوص توقف جنگ در غزه نقض کرده و تعداد دیگری از ساکنان این باریکه را در محله الشجاعیه و شهر رفح به شهادت رساند.

قاسم تصریح کرد: طرف‌های میانجی باید تل آویو را ملزم به اجرای تعهدات خود کنند.

صبح امروز نیز حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم نوار غزه با وجود اعلام اجرای آتش بس در این باریکه ادامه داشت.

