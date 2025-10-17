برتری سپاهان درنیمه اول دیدار با استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و سپاهان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت شهاب محمدی به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان محرم نویدکیا به پایان رسید.

در نیمه نخست این دیدار، موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه دو تیم ایجاد شد. در دقیقه ۱۲، نفوذ آریا یوسفی به محوطه جریمه با برخورد او به امیرعلی صادقی همراه شد، اما داور دستور به ادامه بازی داد.

سه دقیقه بعد، در دقیقه ۱۵، ارسال کرنر توسط آلوز با ضربه سر خطرناک حاجی عیدی همراه شد که توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

سپاهان در دقیقه ۲۸ به گل اول رسید. ارسال دقیق ریکاردو آلوز از روی نقطه کرنر روی سر مجید علیاری نشست؛ ضربه اول با واکنش امید افشین مهار شد، اما در برگشت محمد دانشگر با هوشیاری و ضربه‌ای دقیق از فاصله نزدیک دروازه استقلال خوزستان را باز کرد.

در دقیقه ۳۴ نیز محمدمهدی لطفی با حرکتی انفرادی وارد محوطه جریمه شد و شوت او به سختی از روی خط دروازه برگشت. در ادامه، تکل مجید علیاری در دهانه دروازه هم ثمری نداشت و این موقعیت طلایی از دست رفت.

بازیکنان در دقیقه ۳+ ۴۵ صاحب ضربه پنالتی شدند که احسان حاج صفی پشت توپ ایستاد و با پای چپ محکم به توپ ضربه زد و موفق شد گل دوم سپاهان را در این بازی به ثمر برساند.