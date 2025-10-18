به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس از ساعت ۱۸:۱۵ امروز شنبه در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد که این بازی با پیروزی ۲ بر یک به سود خیبر به پایان ریسد. عرفان معصومی فر (۲۹) و عیسی مرادی (۵+۹۰) برای خیبر و امید عالیشاه (۸۹) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

ترکیب خیبر:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی‌فر، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی (۶۶- عیسی مرادی) و عارف قزل (۶۶- حمیدرضا ضرونی)

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی (۶۵- محمد عمری)، امین کاظمیان (۴۶- محمدحسین صادقی)، تیوی بیفوما (۴۶- اوستون اورونوف)، امید عالیشاه و علی علیپور

بازی مالکانه بی سود برای پرسپولیس

مطابق انتظار پرسپولیس توانست بازی مالکانه را در دستور کار قرار دهد. آنچه در شیوه نمایش تهاجمی شاگردان وحید هاشمیان در نیمه نخست مشهود بود استفاده از تمام فضای زمین برای رسیدن به گل بود.

پرسپولیس در دقیقه ۹ روی نفوذ باکیچ و ارسال میلاد محمدی توپ به علی علیپور رسید اما شوت سرضرب او از بالای دروازه دیناروند به بیرون رفت.

میهمان سرخپوش همانطور که انتظار می‌رفت توپ و میدان را در اختیار داشت تا بتواند دفاع چندلایه خیبر را پشت سر بگذارد. تلاش انفرادی علیپور در دقیقه ۲۰ بار دیگر منجر به خلق موقعیت برای این بازیکن شد. مهاجم پرسپولیس دو مدافع خیبر را دریبل کرد و سپس با شوت سرکش خود دروازه دیناروند را تهدید کرد که دروازه بان خرم آبادی‌ها توپ را با مشت دفع کرد و به کرنر فرستاد.

خیبر بر خلاف جریان بازی روی ارسال از جناح راست حمیدرضا طاهرخانی روی زمین و اشتباه براجعه مدافع پرسپولیس توانست توسط عرفان معصومی فر در دقیقه ۲۹ به گل اول بازی برسد. این تیم پس از این گل اول، جرأت حمله کردن پیدا کرد و مسعود محبی در دقیقه ۳۶ روی ارسال کرنر طاهرخانی نزدیک بود برای دومین بار دروازه خیبر را باز کند که این امر محقق نشد تا بازی در نیمه نخست با همان یک گل به سود میزبان به پایان برسد.

پرسپولیس در نیمه دوم سعی کرد با تغییر سیستم بازی سعی کند توپ‌های بیشتری را روی دروازه خیبر ارسال کند. این تیم مطابق انتظار هم خیلی راحت در زمین حریف حاضر می‌شد اما حمله‌های بی جان آنها راه به جایی نبرد. بازی کاملاً معمولی و عدم اشتهای این تیم برای گلزنی باعث شد تا خیبر به راحتی در ضد حمله، توپ را حفظ کند و با انتقال توپ به گوشه‌های زمین، زمان را برای برد بزرگ خود بخرد.

پرسپولیس روی اشتباه مدافعان خود در ابتدای نیمه دوم نزدیک بود گل دوم را دریافت کند اما بی دقتی مهاجمان میزبان مانع از این امر شد. سرخ‌ها در دقیقه ۶۰ روی قیچی برگردان محمدحسین صادقی نزدیک بود گل تساوی را به ثمر برساند اما عملکرد خیره کننده دیناروند دروازه بان خیبر مانع از این امر شد.

وحید هاشمیان برای جیران گل خورده، محمدحسین کنعانی زادگان را در دقایق پایانی مسابقه وارد زمین کرد تا این تیم با ارسال‌های بلند بتواند گل تساوی را بزند تا در نهایت ارسال حسین ابرقویی را امید عالیشاه با شیرجه تماشایی و ضربه سر خود به گل تساوی تبدیل کند.

در آخرین ثانیه‌های این مسابقه، خیبر توانست گل دوم را به ثمر برساند اما کمک داور مسابقه اعلام به آفساید کرد تا صحنه به VAR برود. بررسی صحنه توسط داور ویدئویی، آفساید را رد کرد تا خیبر به گل پیروزی بخش بازی برسد.

حالا پرسپولیس با تحمل این شکست بحرانی‌تر از قبل باید خود را آماده محتمل‌ترین جابجایی‌های روی صندلی سرمربی و حتی مدیرعامل باشگاه ببیند. تیمی که از ۷ بازی تنها ۸ امتیاز کسب کرده است تا شرایط بغرنجی را پیدا کند.