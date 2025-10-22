به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه با قضاوت داوران عربستانی در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. منیر الحدادی (۱۰) و یاسر آسانی (۴۴) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی- سامان فلاح - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - صالح حردانی - امیرمحمد رزاقی‌نیا - مهران احمدی - منیر الحدادی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب استقلال در دیدار برابر الوحدات

ترکیب الوحدات اردن:

عبدالله الفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفی کمال کزعر، مهند سمرین، مصطفی معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان.

پرانرژی و با روحیه مثل استقلال

شاگردان ریکاردو ساپینتو که پس از مدت ها توانستند دیدار برابر مس رفسنجان در لیگ برتر را با پیروزی پشت سر بگذارند، با روحیه ای بالا و پرانرژی دیدار برابر الوحدات را شروع کردند و در همان دقایق ابتدایی فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کردند تا بتوانند به گل برتری برسند.

سعیدسحرخیزان با وجود تلاش زیاد در گلزنی ناکام بود

تعلل سحرخیزان و تاخیر در گل اول

استقلال که دقایق ابتدایی را هجومی و پرفشار آغاز کرده بود در دقیقه دوم می توانست توسط سعید سحرخیزان به گل برتری برسد اما تعلل او در زدن ضربه آخر باعث شد دروازه بان الوحدات از دروازه خارج شود و درون محوطه شش قدم راه توپ را ببندد و سحرخیزان را در زدن گل ناکام بگذارد.

با این حال استقلال با استفاده از فضای پشت مدافعان اردنی توانست باز هم خلق موقعیت کند. در دقیقه ۱۰ این دیدار فشار حملات استقلال کار خودش را کرد و برگشت شوت یاسر آسانی در اختیار سحرخیزان قرار گرفت و او با پاسی در عرض دروازه منیرالحدادی را در موقعیت گل قرار داد و ضربه آرام این بازیکن از کنار تیر عمودی دروازه به گل نخست تبدیل شد.

منیرالحدادی در شرایطی بهتر از قبل برای استقلال گل زد

بازی آرام و برای حفظ نتیجه

شاگردان ساپینتو پس از گلی که وارد دروازه الوحدات کردند با هدف رسیدن به گل بعدی بازی هوشمندانه ای را در دستور کار قرار دادند و هر چند نیم نگاهی به گل دوم داشتند اما بیشتر به دنبال حفظ بازی بودند تا ابتدا از گل زده محافظت کنند و در ادامه به گل دوم برسند که همین اتفاق رخ داد و در دقیقه ۴۴ یاسر آسانی این بار روی پاس الحدادی با ضربه ای عالی دروازه را برای بار دوم باز کرد تا نیمه اول با برتری امیدوارکننده آبی های ایران به پایان برسد.

تعویض های الوحدات برای بهتر شدن

تیم اردنی که در نیمه اول توان خارج شدن از فشار حملات استقلال را نداشت و با دریافت دو گل به رختکن رفت، در شروع نیمه دوم با تصمیم «جمال محمود» سرمربی خود با تعویض ها و تغییرات تاکتیکی وارد زمین شد تا هم از زیر فشار خارج شود و هم گل های خورده را جبران کند. این تیم در دقایق ابتدایی نیمه دوم تلاش کرد با گردش توپ در میانه میدان فشار روی دروازه استقلال را زیاد کند اما عطش آبی های ایران برای رسیدن به گل سوم اجازه حملات بیشتر را از آنها گرفت.

یاسر آسانی بهترین خرید این فصل استقلال بازهم تاثیرگذار و گلزن بود

اشتباه مرگبار مدافع الوحدات

در دقیقه ۶۲ این دیدار سعید سحرخیزان با فرار به سمت محوطه جریمه الوحدات می توانست در موقعیت تک به تک قرار بگیرد اما عرفات محمد مدافع این تیم با دست به توپ ضربه زد و داور عربستانی بلافاصله با کارت قرمز او را از زمین اخراج کرد تا شرایط برای تیم سفیدپوش مهمان سخت تر از قبل شود.

رفتار غیرحرفه ای کوشکی و ۱۰ نفره شدن استقلال

به فاصله سه دقیقه پس از آن که تیم الوحدات ۱۰ نفره شده، علیرضا کوشکی در جناح راست و نزدیکی خط مرکز زمین با بازیکن حریف درگیر شد و با دست به صورت او ضربه زد تا داور با کارت قرمز مستقیم وی را از بازی اخراج و دو تیم را در تعداد نفرات مساوی کند. این رفتار غیرحرفه ای کوشکی شرایط برتر استقلال را تحت تاثیر قرار داد.

تعویض های ساپینتو برای بهتر شدن استقلال

پس از آن که دو تیم با یک بازیکن کار را دنبال کردند، سرمربی استقلال تلاش کرد با تعویض هایی که در ترکیب تیمش انجام می دهد، بازیکنان دیگری را هم برای قرار گرفتن در شرایط مسابقه محک بزند. به همین خاطر در دقایق باقی مانده با خیال راحت از رسیدن به پیروزی چند تعویض انجام داد تا روند تیمش را برای دیدارهای آینده محک بیشتری بزند.

امیدواری استقلال به صعود

آبی پوشان تهران که دو دیدار نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا را با شکست پشت سرگذاشته بودند و شانس کمی برای صعود به مرحله بعد داشتند، با پیروزی برابر الوحدات اردن علاوه بر این که شانس صعود تیم حریف را از بین بردند، به صعود خودشان امیدوار شدند و باید دید در دیدارهای آینده چه عملکردی خواهند داشت.