جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه پنجشنبه شب با حضور رئیس جمهوری کشورمان در سالن جلسات استانداری آذربایجان غربی آغاز شد.

مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، یکم آبان ماه سال جاری برای برگزاری یازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد ارومیه مرکز آذربایجان غربی شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن برگزاری نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار خواهد کرد و در پایان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

همچنین در این سفر بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی در شهرستان نقده، هنرستان ۲۱ کلاسه گلشهر در شهرستان ارومیه و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان مهاباد به صورت برخط افتتاح شد.