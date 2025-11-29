به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد روحانی عصر شنبه در مراسم اختتامیه ۹۰ پروژه آبرسانی به روستاهای استان خراسان رضوی که در سالن مهر خاتم الانبیا شهرداری بردسکن با حضور جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع)، مدیرکل آبفای استان خراسان رضوی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اداری برگزار شد، اظهار کرد: مردم همیشه پای کار بودهاند و امسال نیز با وجود مشکلات و محدودیتهای مختلف، همراهی آنان موجب شد بسیاری از موانع برطرف و روند کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
مسئول بسیج سازندگی استان خراسان رضوی افزود: وقتی مردم در کنار مدیران و گروههای جهادی قرار میگیرند، کیفیت اجرای پروژهها به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در اجرای پروژهها برای ما بسیار اهمیت دارد، افزود: حضور مردم در صحنه و همراهی آنان با گروههای جهادی سبب شده است طرحهایی که ممکن بود با تأخیر اجرا شود، در زمان کوتاهتری تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
روحانی با بیان اینکه امروز بخش قابلتوجهی از موفقیتهای عمرانی استان بهواسطه همین مشارکت مردمی رقم خورده است گفت: گروههای جهادی با روحیهای جهادی و بیمنت در کنار مردم تلاش میکنند تا خدماترسانی با کمترین هزینه و بیشترین بهرهوری انجام شود.
مسئول بسیج سازندگی استان خراسان رضوی ادامه داد: تلاشهای جهادی در سالهای اخیر نقشی مهم در کاهش مشکلات و تسریع روند اجرای پروژهها داشته است.
وی به وضعیت شبکه آبی استان پرداخت و اظهار کرد: شبکه آبی از گذشته دارای فرسودگیهایی بوده و این موضوع گاهی موجب هدررفت منابع و افزایش هزینهها میشود، اما با وجود این شرایط، نگهداری و رسیدگی مستمر به شبکه آبی از اولویتهای اساسی ما است و تلاش میکنیم با همکاری مردم، شوراها و دستگاههای اجرایی، این شبکه را تقویت و مشکلات موجود را برطرف کنیم.
روحانی تأکید کرد: تجربه نشان داده هر جا مشارکت مردمی پررنگ بوده، پروژهها با دقت، سرعت و کیفیت بیشتری پیش رفته است و امیدواریم این روند در سایر طرحها نیز ادامه داشته باشد.
