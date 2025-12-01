به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقری شکیب با اشاره به شرایط جوی امروز دوشنبه دهم آذرماه اظهار کرد: بخشهایی از استان همدان، عمدتاً در نیمه غربی، شاهد بارشهای باران بودند که میزان آن در سطحی حدود یک میلیمتر و در برخی مناطق کمتر گزارش شده است.
باقری شکیب افزود: «در شهر همدان نیز کمتر از یک میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است. پیشبینی میشود طی ساعات باقیمانده امروز و روز سهشنبه، این بارشهای پراکنده و عمدتاً خفیف در بخشهایی از استان، به ویژه مناطق شرقی و ارتفاعات، ادامه یابد.
وی در ادامه به بهبود نسبی وضعیت آسمان اشاره کرد و گفت: از روز چهارشنبه، آسمان استان صاف و آفتابی پیشبینی میشود. با این حال، با شروع روزهای پنجشنبه و جمعه و با وجود ابر در آسمان، شاهد کاهش محسوس دمای صبحگاهی خواهیم بود به طوری که انتظار میرود دمای صبحگاهی در پایان هفته مجدداً به حدود صفر درجه سانتیگراد برسد.
این کارشناس با اشاره به دادههای ثبت شده گفت: امروز کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۲ و ۱۶ درجه سانتیگراد بوده است. همچنین شهرستان فامنین با منفی یک درجه سردترین و نهاوند با ۱۷ درجه گرمترین دمای استان را تجربه کردهاند.
محمد باقری شکیب در پایان خاطرنشان کرد: «پیشبینی میشود افزایش سرعت باد طی ساعات امروز و فردا، تا اواخر هفته موجب افزایش کیفیت هوا شود. اما به نظر میرسد در پایان هفته (پنجشنبه و جمعه) شاهد افزایش غلظت آلایندهها به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان باشیم.
