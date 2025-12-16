  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

مدارس برخی نقاط استان بوشهر در نوبت عصر سه‌شنبه تعطیل شد

بوشهر- کلاس‌های مدارس در برخی شهرستان‌های استان بوشهر در نوبت عصر سه‌شنبه تعطیل اعلام شد و آموزش‌ها غیرحضوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مدارس شهرستان‌های کنگان، جم، عسلویه و دیر صبح امروز تعطیل اعلام شده بود و در دیگر نقاط استان کلاس‌های حضوری برقرار بود، در نوبت عصر امروز نیز کلاس‌های درس در این چهار شهرستان و شهرستان دشتی تعطیل خواهد بود.

همچنین به فرمانداران برخی دیگر از شهرستان‌ها اختیار داده شده است که در صورت نیاز و شرایط خاص، مدارس نوبت عصر را تعطیل کنند.

بر این اساس آموزش در فضای مجازی و به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

هواشناسی استان بوشهر پیش‌بینی بارش‌های شدید در نقاط مختلف استان را داشته است.

بیشترین میزان بارندگی در جنوب استان بوشهر ثبت شده است.

