به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مدارس شهرستان‌های کنگان، جم، عسلویه و دیر صبح امروز تعطیل اعلام شده بود و در دیگر نقاط استان کلاس‌های حضوری برقرار بود، در نوبت عصر امروز نیز کلاس‌های درس در این چهار شهرستان و شهرستان دشتی تعطیل خواهد بود.

همچنین به فرمانداران برخی دیگر از شهرستان‌ها اختیار داده شده است که در صورت نیاز و شرایط خاص، مدارس نوبت عصر را تعطیل کنند.

بر این اساس آموزش در فضای مجازی و به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

هواشناسی استان بوشهر پیش‌بینی بارش‌های شدید در نقاط مختلف استان را داشته است.

بیشترین میزان بارندگی در جنوب استان بوشهر ثبت شده است.