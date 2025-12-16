ساپینتو مانع ملی پوش شدن هافبک جوان استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادهسازی تیم فوتبال امید ایران برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا زیر ۲۳ سال، از امروز سهشنبه ۲۵ آذر در شهر اراک آغاز شد. در این اردو ۲۸ بازیکن زیر نظر امید روانخواه و اعضای کادر فنی تیم ملی امید، تمرینات خود را تا ۲۷ آذر دنبال خواهند کرد تا فرآیند انتخاب نفرات نهایی برای این تورنمنت مهم قارهای وارد مرحله جدیتری شود.
در میان نفرات دعوتشده، نام امیرمحمد رزاقینیا، هافبک جوان و آیندهدار تیم استقلال نیز به چشم میخورد، اما این بازیکن در اقدامی قابلتأمل و با درخواست مستقیم ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، از حضور در اردوی تیم امید بازماند. ساپینتو ترجیح داد این بازیکن جوان را در اختیار باشگاه نگه دارد تا همراه سایر بازیکنان استقلال برای دیدار حساس مقابل المحرق بحرین در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده شود؛ دیداری که قرار است چهارشنبه ۳ دی به میزبانی شهر منامه برگزار شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که رزاقینیا یکی از بازیکنان مستعد رده سنی امید به شمار میرود و عدم حضور او در این اردو میتواند تبعات مهمی برای آینده ملی این بازیکن داشته باشد. با غیبت در این مینیکمپ احتمال دارد نام رزاقینیا در لیست نهایی تیم امید برای جام ملتهای آسیا زیر ۲۳ سال قرار نگیرد؛ موضوعی که میتواند مسیر پیشرفت ملی او را با چالش جدی مواجه کند.
نکته نگرانکنندهتر آنجاست که عملکرد و وضعیت بازیکنان تیم امید به طور مستقیم زیر نظر امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی بزرگسالان فوتبال ایران قرار دارد و حذف یک بازیکن جوان از چرخه تیم امید ممکن است شانس او برای دعوت به تیم ملی بزرگسالان را نیز کاهش دهد. در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ چنین تصمیمهایی میتواند آینده ملی یک بازیکن را بهطور کامل تحت تأثیر قرار دهد تصمیمی که اینبار با اصرار ساپینتو، هزینه آن متوجه فوتبال ملی خواهد شد.
پس از پایان این مینیکمپ در اراک برنامههای آمادهسازی تیم ملی امید از ۷ دی با برپایی اردو در دبی ادامه خواهد یافت و شاگردان روانخواه در تاریخ ۱۱ دی در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم چین خواهند رفت؛ دیداری که نقش مهمی در ارزیابی نهایی بازیکنان برای حضور در جام ملتهای آسیا زیر ۲۳ سال خواهد داشت.
