به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی عصر سهشنبه در نشست ستاد استانی طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور بر ضرورت تسریع در اجرای آن تأکید و با تقدیر از اقدامات استاندار و دستگاههای اجرایی استان، به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت درختکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی، کاشت سالانه حدود ۲۵۰ میلیون نهال با مشارکت گسترده مردم است تا در پایان چهار سال، به رقم یک میلیارد درخت دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: این طرح ملی، بخشی از برنامه جهانی سازمان ملل برای کاشت یک تریلیون درخت تا سال ۲۰۳۰ محسوب میشود.
احمدی با بیان اینکه ایران ششمین تولیدکننده و چهارمین منتشرکننده کربن در جهان است، بر لزوم عزم جدی برای افزایش پوشش گیاهی و کاهش آلایندگی تأکید کرد و گفت: بیش از ۶۸ درصد بارشهای کشور به دلیل کمبود پوشش گیاهی تبخیر میشود درحالی که توسعه فضای سبز میتواند تبخیر را کنترل کرده و ذخیره آب را افزایش دهد.
مشاور سازمان منابع طبیعی همچنین به الزام قانونی صنایع برای اختصاص ۲۵ درصد عرصههای ملی به فضای سبز اشاره کرد و افزود: اجرای کامل این قانون میتواند حدود ۱.۵ میلیون هکتار جنگلکاری جدید در کشور ایجاد کند.
احمدی از شناسایی ۱۳ هزار هکتار عرصه مناسب برای سرمایهگذاری در جنگلکاری اقتصادی، زراعت چوب و بیابانزدایی خبر داد و از استاندار درخواست کرد تا با همکاری سرمایهگذاران و دستگاههای مرتبط، زمینه اجرای سریع این پروژهها را فراهم کند.
وی با تقدیر مجدد از تلاشهای استانداری و اداره کل منابع طبیعی اصفهان، چالشهای بزرگی مانند خشکی و کمآبی را مطرح و تأکید کرد: با نگاهی فرصتمحور، میتوان از این تهدیدها برای دستیابی به توسعه پایدار بهره برد.
