  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

۱۳ هزار هکتار در اصفهان آماده سرمایه‌گذاری برای جنگل‌کاری اقتصادی است

۱۳ هزار هکتار در اصفهان آماده سرمایه‌گذاری برای جنگل‌کاری اقتصادی است

اصفهان- مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: ۱۳ هزار هکتار عرصه در اصفهان آماده سرمایه‌گذاری برای جنگل‌کاری اقتصادی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد استانی طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور بر ضرورت تسریع در اجرای آن تأکید و با تقدیر از اقدامات استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان، به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت درختکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی، کاشت سالانه حدود ۲۵۰ میلیون نهال با مشارکت گسترده مردم است تا در پایان چهار سال، به رقم یک میلیارد درخت دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: این طرح ملی، بخشی از برنامه جهانی سازمان ملل برای کاشت یک تریلیون درخت تا سال ۲۰۳۰ محسوب می‌شود.

احمدی با بیان اینکه ایران ششمین تولیدکننده و چهارمین منتشرکننده کربن در جهان است، بر لزوم عزم جدی برای افزایش پوشش گیاهی و کاهش آلایندگی تأکید کرد و گفت: بیش از ۶۸ درصد بارش‌های کشور به دلیل کمبود پوشش گیاهی تبخیر می‌شود درحالی که توسعه فضای سبز می‌تواند تبخیر را کنترل کرده و ذخیره آب را افزایش دهد.

مشاور سازمان منابع طبیعی همچنین به الزام قانونی صنایع برای اختصاص ۲۵ درصد عرصه‌های ملی به فضای سبز اشاره کرد و افزود: اجرای کامل این قانون می‌تواند حدود ۱.۵ میلیون هکتار جنگل‌کاری جدید در کشور ایجاد کند.

احمدی از شناسایی ۱۳ هزار هکتار عرصه مناسب برای سرمایه‌گذاری در جنگل‌کاری اقتصادی، زراعت چوب و بیابان‌زدایی خبر داد و از استاندار درخواست کرد تا با همکاری سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای سریع این پروژه‌ها را فراهم کند.

وی با تقدیر مجدد از تلاش‌های استانداری و اداره کل منابع طبیعی اصفهان، چالش‌های بزرگی مانند خشکی و کم‌آبی را مطرح و تأکید کرد: با نگاهی فرصت‌محور، می‌توان از این تهدیدها برای دستیابی به توسعه پایدار بهره برد.

کد خبر 6691923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام جنگل کاری یا احداث مزارع صنعتی ( گلخانه ها) دیگر ؟!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها