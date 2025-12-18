سرمست: پیشرفت پایدار در گرو پیوند علم و هویت دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در همایش گرامیداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه هنر تبریز برگزار شد، وحدت حوزه و دانشگاه را یک راهبرد در جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که پیشرفت پایدار زمانی محقق می‌شود که علم، اخلاق و هویت دینی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با تأکید بر لزوم احترام به تفاوت‌ها افزود: وحدت حوزه و دانشگاه زمانی از سطح شعار فراتر می‌رود که هر یک، ضمن حفظ کارکرد و استقلال نهادی خود، حق متفاوت اندیشیدن را برای دیگری به رسمیت بشناسند و بر محور عقلانیت علمی و معنوی حرکت کنند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه پاسدار عقلانیت دینی و اخلاق اجتماعی و دانشگاه‌ها پیشران علم، فناوری و نوآوری هستند، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به پیوند این دو عقلانیت برای پاسخگویی همزمان به نیازهای مادی و معنوی نیازمند است.

سرمست با اشاره به پیچیدگی چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: این مسائل با نگاه تک بعدی قابل حل نیست و اجماع نخبگان فکری و علمی حوزه و دانشگاه و تبدیل این وحدت به تولید راهکارهای سیاست گذاری علمی و نسخه‌های عملیاتی، ضرورتی انکارناپذیر است

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه علمی استان افزود: آذربایجان شرقی با برخورداری از پیشینه‌ای غنی، از جمله ربع رشیدی با بیش از ۷۵۰ سال سابقه، و حضور دانشگاه‌های معتبر و نخبگان علمی و حوزوی، می‌تواند به‌عنوان قطب دانشگاهی کشور، پیوند حوزه و دانشگاه را از سطح گفتمان به عرصه عمل ارتقا دهد.

وی نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاست گذاری این حوزه را مهم دانست و حضور دبیر این شورا را مغتنم برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همدلی و تعامل سازنده میان نهادهای علمی، حوزوی و مدیریتی استان، بتوان پاسخگوی مسائل و مطالبات جامعه بود.